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Ворожі дрони атакували портову інфраструктуру Миколаєва: пошкоджені склади та електромережі

Дрон Shahed-136. Фото из depositphotosДрон Shahed-136. Фото из depositphotos

У ніч на 6 липня Миколаїв атакували ворожі шахеди типу Shahed 131/136. Внаслідок ворожого удару постраждала портова інфраструктура міста.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

За його словами, внаслідок удару зруйновано складські приміщення та пошкоджено електромережі. За попередніми даними, обійшлося без жертв.

Також під обстріл потрапила Коблівська громада Миколаївського району. У селі Рибаківка зафіксовано пошкодження 13 приватних будинків, об’єктів на території кількох баз відпочинку, магазину та відділення «Укрпошти». Виникли пожежі сухої трави та їдальні на одній із баз — їх оперативно ліквідували. Через пошкодження лінії електропередач без світла залишилися 531 абонент.

Бойову роботу з відбиття атаки вела протиповітряна оборона. Деталі її роботи наразі уточнюються. За офіційною інформацією районних військових адміністрацій та ДСНС, жертв немає.

Нагадаємо, що 4 липня російські війська двічі обстріляли Куцурубську громаду Миколаївської області з артилерії та атакували її FPV-дроном. У селі Дмитрівка загорілась суха трава, вогонь швидко загасили. Також пошкоджено дах приватного будинку.

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