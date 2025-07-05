Росіяни обстріляли Миколаївщину дронами і артилерією: спалахнули пожежі, є пошкодження

Наслідки обстрілу Миколаївщини. Фото: «МикВісті»

Минулої доби, 4 липня, російські війська двічі обстріляли Куцурубську громаду Миколаївської області з артилерії та атакували її FPV-дроном. У селі Дмитрівка загорілась суха трава, вогонь швидко загасили. Також пошкоджено дах приватного будинку.

Зранку 5 липня громаду знову обстріляли — без постраждалих, повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Очаківську громаду 4 липня атакували п’ятьма FPV-дронами, а 5 липня вранці — артилерією. Постраждалих немає.

Крім того, вночі сили ППО над Миколаївщиною збили вісім «Shahed 131/136». Через уламки в районі виникла пожежа сухої трави та кущів — її ліквідували.

Нагадаємо, вчора російські війська також атакували Миколаївську область. В одному із сіл було пошкоджено приватний будинок і легковий автомобіль. Крім цього, виникла пожежа сухої трави.