Вночі на Миколаївщині збили чотири «Шахеди»: обстріли пошкодили будинок і авто

Обстріл Миколаївщини. Архівне фото «МикВісті»

Вночі 4 липня сили протиповітряної оборони збили чотири російські дрони Shahed 131/136 над Миколаївської областю.

Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Протягом 3 липня російські війська двічі атакували Куцурубську громаду: артилерійським обстрілом о 13:30 та дроном FPV о 18:25. У селі Дмитрівка пошкоджено приватний будинок і легковий автомобіль. Також виникла пожежа сухої трави, яку оперативно ліквідували. Постраждалих немає.

Атаки також зафіксовані і в Очаківській громаді — 3 липня о 13:01 ворог застосував FPV-дрон, а 4 липня о 05:14 здійснив артилерійський обстріл акваторії. Постраждалих немає.

Нагадаємо, що 2 липня російські війська також атакували Куцурубську громаду. Вдень удари припали на село Дмитрівка. Були пошкоджені будинки. Крім цього, виникли пожежі сухої трави на відкритій території.