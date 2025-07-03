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Через обстріл Миколаївщини пошкоджені пʼять будинків, виникли пожежі

Обстріл Миколаївщини. Архівне фото «МикВісті»Обстріл Миколаївщини. Архівне фото «МикВісті»

У середу, 2 липня, російські війська атакували Куцурубську громаду Миколаївщини дронами FPV та обстрілювали з артилерії. Близько 16:15 удари припали на село Дмитрівка.

Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Унаслідок обстрілу було пошкоджено пʼять приватних будинків. Також виникли пожежі сухої трави на відкритій території. Рятувальники оперативно ліквідували загоряння. Люди не постраждали.

Нагадаємо, що вчора російські війська також атакували Миколаївську область. В одному із сіл внаслідок обстрілу загинув чоловік. Також було пошкоджено кілька приватних будинків, школу, дитячий садок і лінію електропостачання

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