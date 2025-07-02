Росія вдарила по Миколаївщині дроном «Молнія»: пошкоджено садок, школу та будинки

Російський дрон «Молнія». Фото: lb.ua

Вчора, 1 липня, російські війська атакували Куцурубську громаду Миколаївської області. Обстріли розпочалися близько 08:13 і включали артилерійський удар, чотири атаки FPV-дронами та удар, ймовірно, дроном «Молнія».

Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

У селі Дмитрівка внаслідок обстрілів загинув 75-річний чоловік, поранення отримала його 76-річна дружина, яку госпіталізували. На ранок стан постраждалої – стабільний, середньої важкості. Крім цього, було пошкоджено кілька приватних будинків, школу, дитячий садок і лінію електропостачання. Також виникла пожежа сухої трави на відкритій території — її оперативно ліквідували.

У селі Солончаки один з обстрілів спричинив пожежу житлового будинку. Вогонь вдалося швидко загасити, постраждалих немає.

Нагадаємо, 30 червня, російські війська також обстріляли Куцурубську громаду Миколаївщини. О 09:07 артилерійський удар влучив по селу Дмитрівка.