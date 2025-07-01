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Росіяни зранку атакували Куцурубську громаду: загинув пенсіонер, поранена його дружина

Миколаїв після ночі атаки дронів 5 квітня. Фото: МикВістіМиколаїв після ночі атаки дронів 5 квітня. Фото: МикВісті

Зранку 1 липня російські військові атакували з артилерії Куцурубську громаду Миколаївської області.

Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Унаслідок атаки на власному подвір’ї загинув 75-річний чоловік. Його 76-річна дружина дістала поранення. Жінку госпіталізували, їй надається вся необхідна медична допомога.

Нагадаємо, 30 червня, російські війська також обстріляли Куцурубську громаду Миколаївщини. О 09:07 артилерійський удар влучив по селу Дмитрівка.

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