Наслідки вчорашнього обстрілу Миколаївщини: пошкоджено будинки, школу, садок і магазин

Наслідки обстрілу Миколаївщини. Архівне фото «МикВісті»

Вчора, 30 червня, російські війська обстріляли Куцурубську громаду Миколаївщини. О 09:07 артилерійський удар влучив по селу Дмитрівка.

Як повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації, внаслідок атаки загинув 45-річний чоловік, 37-річна жінка дістала поранення — її госпіталізували. Стан постраждалої — стабільний, середньої важкості.

Окрім цього, пошкоджено приватні будинки, магазин, школу, дитячий садок, а також сталася пожежа. Вогонь швидко загасили рятувальники.

Того ж дня, о 17:32 та 18:33, росіяни атакували акваторію Очаківської громади дронами FPV. У цих випадках обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, що вночі 30 червня сили протиповітряної оборони збили над Миколаївщиною один російський «Shahed 131/136».