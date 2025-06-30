Росіяни обстріляли Куцурубську громаду: одна людина загинула, ще одна поранена
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- Альона Коханчук
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10:07, 30 червня, 2025
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Вранці 26 червня російські війська обстріляли з артилерії Куцурубську громаду на Миколаївщині.
Як повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, унаслідок ворожого обстрілу в селі Дмитрівка загинув 49-річний чоловік, ще одна людина — 37-річна жінка отримала поранення.
Також пошкоджено кілька приватних будинків і місцевий магазин.
Нагадаємо, що вночі 30 червня сили протиповітряної оборони збили над Миколаївщиною один російський «Shahed 131/136».
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