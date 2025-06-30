Росіяни атакували Миколаївщину дроном і артилерією: пошкоджено будинок

Наслідки обстрілу Миколаївської області. Фото архів «МикВісті»

Вночі 30 червня сили протиповітряної оборони збили над Миколаївщиною один російський «Shahed 131/136».

Про повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Напередодні, 29 червня, близько 9:00 російські війська обстріляли артилерією Куцурубську громаду. У селі Дмитрівка пошкоджено приватний будинок. Постраждалих немає.

Нагадаємо, вночі 29 червня російські війська обстріляли територію Миколаєва балістичними ракетами та дронами. Під ударом перебувало одне з підприємств міста.

Мер Миколаєва повідомив, що після нічної ворожої атаки на Миколаїв фахівці обстежили житловий сектор поблизу місця прильотів. У квартирах вибито вікна та пошкоджено скло на лоджіях.

За словами очільника Миколаївської ОВА Віталія Кіма, по Миколаєву вдарили шістьма ракетами «Іскандер», з яких три були касетними.