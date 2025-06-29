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Росія вночі вдарила по Миколаєву ракетами та дронами: постраждало підприємство

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Вночі 29 червня російські війська обстріляли територію Миколаєва балістичними ракетами та дронами. Під ударом перебувало одне з підприємств міста.

Про це повідомляє Миколаївська ОВА. 

Близько 01:28 ворог завдав удару по місту балістикою, а з 02:56 — атакував кількома групами дронів-камікадзе типу «Shahed 131/136».

Унаслідок обстрілу постраждало один з обʼєктів інфраструктури — на його території виникла пожежа. Завдяки оперативній роботі рятувальників займання вдалося швидко ліквідувати. Пошкоджено складські будівлі.

Нагадаємо, що внаслідок крайньої ракетної атаки РФ на Миколаїв наприкінці травня, шкода довкіллю склала понад 51 мільйон гривень. 

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