Росія обстрілює Миколаїв дронами: повідомляють про удар по багатоповерхівці, там почалась пожежа
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- Аліса Мелік-Адамян
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1:45, 25 травня, 2025
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В суботу вночі 25 травня російська армія запустила десятки безпілотників по Миколаєву.
Про це повідомляють «МикВісті».
Перші обстріли в місті було чутно близько 00:50. Міська влада повідомила, що місто під атакою дронів-камікадзе.
Інформація про те, що один з БПлА влучив у багатоповерхівку в Заводському районі повідомили у телеграм-каналі «Миколаївський Ваньок» о 01:13.
Пізніше очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім написав, що на місцях працюють екстрені служби.
Оновлюється.
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