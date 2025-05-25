Росія обстрілює Миколаїв дронами: повідомляють про удар по багатоповерхівці, там почалась пожежа

В суботу вночі 25 травня російська армія запустила десятки безпілотників по Миколаєву.

Про це повідомляють «МикВісті».

Перші обстріли в місті було чутно близько 00:50. Міська влада повідомила, що місто під атакою дронів-камікадзе.

Інформація про те, що один з БПлА влучив у багатоповерхівку в Заводському районі повідомили у телеграм-каналі «Миколаївський Ваньок» о 01:13.

Пізніше очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім написав, що на місцях працюють екстрені служби.

Оновлюється.