Екологи оцінили збитки довкіллю від травневого обстрілу Миколаєва у понад ₴50 млн

Наслідки обстрілу Миколаєва 25 травня. Фото: «МикВісті»

Внаслідок ракетної атаки РФ на Миколаїв наприкінці травня, шкода довкіллю склала понад 51 мільйон гривень.

Про це повідомили в Держекоінспекції.

За даними фахівців, був пошкоджений п’ятиповерховий житловий будинок. Під час огляду екологи зафіксували забруднення земель уламками боєприпасів та залишками зруйнованих конструкцій.

Відповідні розрахунки передадуть до реєстру збитків, завданих внаслідок війни.

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Удар по Миколаєву 25 травня

Як відомо, в суботу вночі 25 травня російська армія запустила десятки безпілотників по Миколаєву. Перші обстріли в місті було чутно близько 00:50. Міська влада повідомила, що місто під атакою дронів-камікадзе.

Удар прийшов по пʼятиповерхівці в Заводському районі Миколаєва. Під завалами опинились люди. Деблокувати тіло одного з жителів рятувальникам вдалось о 6 ранку. Загиблим виявився 77-річний чоловік. Крім того, постраждали ще 5 людей, з них один підліток. Миколаївським рятувальникам вдалося витягти з-під завалів дівчину.

Також влада повідомила, що внаслідок нічної атаки по Миколаєву пошкоджено об’єкт інфраструктури, офісні приміщення та приватні будинки. У різних районах міста пошкоджено лінії електропередач. Зруйновано два поверхи багатоквартирного будинку, уламки зачепили розташований поряд багатоповерховий будинок.

Крім того, від удару російського безпілотника постраждав один із дитячих садочків. У будівлі вибиті вікна та пошкоджено дах.

Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження через нічний обстріл Миколаєва за фактами вчинення воєнних злочинів (частина 2 статті 438 КК України).

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім зазначив, що удар по Миколаєву 25 травня був наймасованішим за останні роки.

Пізніше стало відомо, що рятувальники дістали з-під завалів тіло загиблої жінки. Наразі відомо про двох загиблих та п'ятьох поранених.