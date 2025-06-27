  • субота

    28 червня, 2025

  • 20.8°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 28 червня , 2025 субота

  • Миколаїв • 20.8° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Екологи оцінили збитки довкіллю від травневого обстрілу Миколаєва у понад ₴50 млн

Наслідки обстрілу Миколаєва 25 травня. Фото: «МикВісті»Наслідки обстрілу Миколаєва 25 травня. Фото: «МикВісті»

Внаслідок ракетної атаки РФ на Миколаїв наприкінці травня, шкода довкіллю склала понад 51 мільйон гривень. 

Про це повідомили в Держекоінспекції.

За даними фахівців, був пошкоджений п’ятиповерховий житловий будинок. Під час огляду екологи зафіксували забруднення земель уламками боєприпасів та залишками зруйнованих конструкцій. 

Відповідні розрахунки передадуть до реєстру збитків, завданих внаслідок війни.

Реклама

Удар по Миколаєву 25 травня

Як відомо, в суботу вночі 25 травня російська армія запустила десятки безпілотників по Миколаєву. Перші обстріли в місті було чутно близько 00:50. Міська влада повідомила, що місто під атакою дронів-камікадзе.

Удар прийшов по пʼятиповерхівці в Заводському районі Миколаєва. Під завалами опинились люди. Деблокувати тіло одного з жителів рятувальникам вдалось о 6 ранку. Загиблим виявився 77-річний чоловік. Крім того, постраждали ще 5 людей, з них один підліток.  Миколаївським рятувальникам вдалося витягти з-під завалів дівчину.

Також влада повідомила, що внаслідок нічної атаки по Миколаєву пошкоджено об’єкт інфраструктури, офісні приміщення та приватні будинки. У різних районах міста пошкоджено лінії електропередач. Зруйновано два поверхи багатоквартирного будинку, уламки зачепили розташований поряд багатоповерховий будинок.

Крім того,  від удару російського безпілотника постраждав один із дитячих садочків. У будівлі вибиті вікна та пошкоджено дах.

Правоохоронці  вже відкрили кримінальне провадження через нічний обстріл Миколаєва за фактами вчинення воєнних злочинів (частина 2 статті 438 КК України).

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім зазначив, що удар по Миколаєву 25 травня був наймасованішим за останні роки. 

Пізніше стало відомо, що рятувальники дістали з-під завалів тіло загиблої жінки. Наразі відомо про двох загиблих та п'ятьох поранених.

Останні новини про: Війна в Україні

Зеленський ввів санкції проти постачальників обладнання для виробництва «Шахедів»
Україна може виготовляти до 4 млн дронів на рік, — Умєров
У Бельгії активісти пошкодили військову допомогу для України, думаючи, що вона для Ізраїлю
Реклама

Читайте також:

новини

У Миколаєві встановлять нові зупинки на Великій Морській за ₴866 тис.

Аліна Квітко
новини

У Лиманах під Миколаєвом за ₴1,4 млн відновлять сільраду, зруйновану обстрілом у 2022 році

Аліна Квітко
новини

«Збираємо голоси по крихтах», — мер Миколаєва Сєнкевич закрив засідання сесії через відсутність депутатів

Аліна Квітко
новини

Міськрада Миколаєва підтримала збільшення статутного капіталу КП «Миколаївські парки» до ₴100 млн

Аліна Квітко
новини

Депутати міської ради просять ВРУ не ухвалювати законопроєкт, що може скоротити кількість ліцеїв у Миколаєві

Юлія Бойченко

Останні новини про: Війна в Україні

У Бельгії активісти пошкодили військову допомогу для України, думаючи, що вона для Ізраїлю
Україна може виготовляти до 4 млн дронів на рік, — Умєров
Зеленський ввів санкції проти постачальників обладнання для виробництва «Шахедів»

На Тилігульському лимані досі немає стоянки для автівок туристів: чекають затвердження меж парку

Через ворожу атаку частина Херсонщини може надовго залишитися без світла

13 годин тому

У Миколаєві збудують дитячий будинок сімейного типу за кошти фонду Зеленської

Аліна Квітко

Головне сьогодні