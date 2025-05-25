З-під завалів будинку у Миколаєві врятували 20-річну дівчину, — ДСНС

Пошкодлжений будинок у Миколаєві. Фото: ДСНС Миколаївщини

Після нічної атаки по Миколаєву, рятувальникам вдалося витягти з-під завалів дівчину.

Про це повідомили у ДСНС.

Станом на ранок після нічної атаки загинув 77-річний чоловік. П'ятеро людей постраждали. Крім того, вдалося врятувати двадцятирічну дівчину, проте наразі її стан важкий, за її життя борються медики.

«В її сон ввірвався ворожий гуркіт БПлА. Хто б міг уявити, що ця мить стане початком боротьби за життя. З-під завалів, спричинених ударом ворожою армією, рятувальники деблокували двадцятирічну дівчину й обережно спустили на ношах автодрабиною. Зараз за її життя відчайдушно борються медики, стан дівчини важкий», — зазначили у ДСНС

Удар по Миколаєву 25 травня

Вночі з 0:44 до 01:33 російські війська атакували Миколаїв. Удар прийшов по пʼятиповерхівці в Заводському районі Миколаєва. Під завалами опинились люди. Деблокувати тіло чоловіка рятувальникам вдалось о 6 ранку.

На ранок відомо про п’ятьох постраждалих, з них один підліток. Двох жінок рятувальники евакуювали застосовуючи автодрабини.