З-під завалів будинку у Миколаєві врятували 20-річну дівчину, — ДСНС
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- Альона Коханчук
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7:58, 25 травня, 2025
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Після нічної атаки по Миколаєву, рятувальникам вдалося витягти з-під завалів дівчину.
Про це повідомили у ДСНС.
Станом на ранок після нічної атаки загинув 77-річний чоловік. П'ятеро людей постраждали. Крім того, вдалося врятувати двадцятирічну дівчину, проте наразі її стан важкий, за її життя борються медики.
«В її сон ввірвався ворожий гуркіт БПлА. Хто б міг уявити, що ця мить стане початком боротьби за життя. З-під завалів, спричинених ударом ворожою армією, рятувальники деблокували двадцятирічну дівчину й обережно спустили на ношах автодрабиною. Зараз за її життя відчайдушно борються медики, стан дівчини важкий», — зазначили у ДСНС
Удар по Миколаєву 25 травня
Вночі з 0:44 до 01:33 російські війська атакували Миколаїв. Удар прийшов по пʼятиповерхівці в Заводському районі Миколаєва. Під завалами опинились люди. Деблокувати тіло чоловіка рятувальникам вдалось о 6 ранку.
На ранок відомо про п’ятьох постраждалих, з них один підліток. Двох жінок рятувальники евакуювали застосовуючи автодрабини.
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