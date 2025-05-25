Через удар по будинку в Миколаєві загинув 77-річний чоловік
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- Аліса Мелік-Адамян
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7:20, 25 травня, 2025
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Внаслідок нічної атаки по Миколаєву загинув 77-річний чоловік. Постраждали ще пʼятеро людей.
Про це це під ранок повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Російський удар прийшов по пʼятиповерхівці в Заводському районі Миколаєва. Під завалами опинились люди. Деблокувати тіло чоловіка рятувальникам вдалось о 6 ранку.
Наразі відомо про п’ятьох постраждалих, з них один підліток. Двох жінок рятувальники евакуювали застосовуючи автодрабини.
Одна з жінок, яку деблокували з-під завалів рятувальники та евакуювали за допомогою нош та автодрабини, перебуває у важкому стані у медичному закладі. Їй надається допомога. З іншою працюють психологи.
Як відомо, в суботу вночі 25 травня російська армія запустила десятки безпілотників по Миколаєву. Перші обстріли в місті було чутно близько 00:50. Міська влада повідомила, що місто під атакою дронів-камікадзе.
Фоторепортаж
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