Через удар по будинку в Миколаєві загинув 77-річний чоловік

Тіло загиблого у Миколаєві чоловіка вдалось дістати з-під завалів лише вранці. Фото: ДСНС Миколаївщини

Внаслідок нічної атаки по Миколаєву загинув 77-річний чоловік. Постраждали ще пʼятеро людей.

Про це це під ранок повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Російський удар прийшов по пʼятиповерхівці в Заводському районі Миколаєва. Під завалами опинились люди. Деблокувати тіло чоловіка рятувальникам вдалось о 6 ранку.

Наразі відомо про п’ятьох постраждалих, з них один підліток. Двох жінок рятувальники евакуювали застосовуючи автодрабини.

Одна з жінок, яку деблокували з-під завалів рятувальники та евакуювали за допомогою нош та автодрабини, перебуває у важкому стані у медичному закладі. Їй надається допомога. З іншою працюють психологи.

Як відомо, в суботу вночі 25 травня російська армія запустила десятки безпілотників по Миколаєву. Перші обстріли в місті було чутно близько 00:50. Міська влада повідомила, що місто під атакою дронів-камікадзе.

Фоторепортаж

Тіло загиблого у Миколаєві чоловіка вдалось дістати з-під завалів лише вранці. Фото: ДСНС Миколаївщини

Тіло загиблого у Миколаєві чоловіка вдалось дістати з-під завалів лише вранці. Фото: ДСНС Миколаївщини

Тіло загиблого у Миколаєві чоловіка вдалось дістати з-під завалів лише вранці. Фото: ДСНС Миколаївщини

Тіло загиблого у Миколаєві чоловіка вдалось дістати з-під завалів лише вранці. Фото: ДСНС Миколаївщини

Тіло загиблого у Миколаєві чоловіка вдалось дістати з-під завалів лише вранці. Фото: ДСНС Миколаївщини

Тіло загиблого у Миколаєві чоловіка вдалось дістати з-під завалів лише вранці. Фото: ДСНС Миколаївщини

Тіло загиблого у Миколаєві чоловіка вдалось дістати з-під завалів лише вранці. Фото: ДСНС Миколаївщини

Тіло загиблого у Миколаєві чоловіка вдалось дістати з-під завалів лише вранці. Фото: ДСНС Миколаївщини

Тіло загиблого у Миколаєві чоловіка вдалось дістати з-під завалів лише вранці. Фото: ДСНС Миколаївщини

Тіло загиблого у Миколаєві чоловіка вдалось дістати з-під завалів лише вранці. Фото: ДСНС Миколаївщини

Тіло загиблого у Миколаєві чоловіка вдалось дістати з-під завалів лише вранці. Фото: ДСНС Миколаївщини

Тіло загиблого у Миколаєві чоловіка вдалось дістати з-під завалів лише вранці. Фото: ДСНС Миколаївщини

Тіло загиблого у Миколаєві чоловіка вдалось дістати з-під завалів лише вранці. Фото: ДСНС Миколаївщини

Тіло загиблого у Миколаєві чоловіка вдалось дістати з-під завалів лише вранці. Фото: ДСНС Миколаївщини

Тіло загиблого у Миколаєві чоловіка вдалось дістати з-під завалів лише вранці. Фото: ДСНС Миколаївщини