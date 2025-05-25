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Рятувальники знайшли під завалами багатоповерхівки у Миколаєві тіло загиблої жінки

Рятувальники знайшли під завалами багатоповерхівки у Миколаєві тіло загиблої жінки. Фото: ДСНСРятувальники знайшли під завалами багатоповерхівки у Миколаєві тіло загиблої жінки. Фото: ДСНС

У Миколаєві рятувальники дістали з-під завалів тіло загиблої жінки. Наразі відомо про двох загиблих та п'ятьох поранених.

Як повідомили у ДСНС, розбір завалів продовжується. На місці працює спецтехніка. Для людей розгорнули пункт допомоги.

За словами мера міста Олександра Сєнкевича — це була одна з найбільш масштабних атак на місто за останній час.

«Наші комунальні служби протягом усього дня займалися ліквідацією наслідків атаки в різних районах міста. Наразі прибрано територію, частково зашито ОСБ-плитами вікна у пошкоджених будівлях, зокрема й у житлових. Мешканці, які потребували тимчасового переміщення, розміщені у міському гуртожитку», — додав мер міста.

Рятувальники знайшли під завалами багатоповерхівки у Миколаєві тіло загиблої жінки. Фото: ДСНСРятувальники знайшли під завалами багатоповерхівки у Миколаєві тіло загиблої жінки. Фото: ДСНС
Рятувальники знайшли під завалами багатоповерхівки у Миколаєві тіло загиблої жінки. Фото: ДСНСРятувальники знайшли під завалами багатоповерхівки у Миколаєві тіло загиблої жінки. Фото: ДСНС
Рятувальники знайшли під завалами багатоповерхівки у Миколаєві тіло загиблої жінки. Фото: ДСНСРятувальники знайшли під завалами багатоповерхівки у Миколаєві тіло загиблої жінки. Фото: ДСНС

Удар по Миколаєву 25 травня

Як відомо, в суботу вночі 25 травня російська армія запустила десятки безпілотників по Миколаєву. Перші обстріли в місті було чутно близько 00:50. Міська влада повідомила, що місто під атакою дронів-камікадзе.

Удар прийшов по пʼятиповерхівці в Заводському районі Миколаєва. Під завалами опинились люди. Деблокувати тіло одного з жителів рятувальникам вдалось о 6 ранку. Загиблим виявився 77-річний чоловік. Крім того, постраждали ще 5 людей, з них один підліток.  Миколаївським рятувальникам вдалося витягти з-під завалів дівчину.

Також влада повідомила, що внаслідок нічної атаки по Миколаєву пошкоджено об’єкт інфраструктури, офісні приміщення та приватні будинки. У різних районах міста пошкоджено лінії електропередач. Зруйновано два поверхи багатоквартирного будинку, уламки зачепили розташований поряд багатоповерховий будинок.

Крім того,  від удару російського безпілотника постраждав один із дитячих садочків. У будівлі вибиті вікна та пошкоджено дах.

Правоохоронці  вже відкрили кримінальне провадження через нічний обстріл Миколаєва за фактами вчинення воєнних злочинів (частина 2 статті 438 КК України).

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім зазначив, що удар по Миколаєву 25 травня був наймасованішим за останні роки. 

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