Кім назвав нічний обстріл Миколаєва наймасованішою атакою за останні роки

Наслідки обстрілу Миколаєва 25 травня. Фото: "МикВісті"

Удар по Миколаєву 25 травня був наймасованішим за останні роки. Рятувальники досі шукають жінку, яка може бути під завалами багатоквартирного будинку.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім в ефір телеканалу ICTV

За його словами, наразі у важкому стані дівчина з хлопцем 17 і 20 років, а також жінка 53 років, які постраждали внаслідок удару.

«Це наймасованіша атака за рік чи два по обласному центру. Пожежі були ліквідовані», — зазначає він.

Щодо цілей ударів, за словами Віталія Кіма, складається враження, що Росія користується застарілою інформацією.

«Зважаючи на цілі, які вони обирали, таке враження, що в них немає нових даних, тому що удари були по старим цілям, які неактуальні. Вони били по районам міста, де є підприємства, однак влучали в цивільні будинки, багатоквартирні. Це повторюється їх терористичні історії, коли вони просто беруть і засилають в місто «шахеди» чи ракети», — розповів Віталій Кім.

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