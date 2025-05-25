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Кім назвав нічний обстріл Миколаєва наймасованішою атакою за останні роки

Наслідки обстрілу Миколаєва 25 травня. Фото: Наслідки обстрілу Миколаєва 25 травня. Фото: "МикВісті"

Удар по Миколаєву 25 травня був наймасованішим за останні роки. Рятувальники досі шукають жінку, яка може бути під завалами багатоквартирного будинку.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім в ефір телеканалу ICTV

За його словами, наразі у важкому стані дівчина з хлопцем 17 і 20 років, а також жінка 53 років, які постраждали внаслідок удару.

«Це наймасованіша атака за рік чи два по обласному центру. Пожежі були ліквідовані», — зазначає він.

Щодо цілей ударів, за словами Віталія Кіма, складається враження, що Росія користується застарілою інформацією.

«Зважаючи на цілі, які вони обирали, таке враження, що в них немає нових даних, тому що удари були по старим цілям, які неактуальні. Вони били по районам міста, де є підприємства, однак влучали в цивільні будинки, багатоквартирні. Це повторюється їх терористичні історії, коли вони просто беруть і засилають в місто «шахеди» чи ракети», — розповів Віталій Кім.

Фоторепортаж

Наслідки обстрілу Миколаєва 25 травня. Фото: Наслідки обстрілу Миколаєва 25 травня. Фото: "МикВісті"
Наслідки обстрілу Миколаєва 25 травня. Фото: Наслідки обстрілу Миколаєва 25 травня. Фото: "МикВісті"
Наслідки обстрілу Миколаєва 25 травня. Фото: Наслідки обстрілу Миколаєва 25 травня. Фото: "МикВісті"
Наслідки обстрілу Миколаєва 25 травня. Фото: Наслідки обстрілу Миколаєва 25 травня. Фото: "МикВісті"
Наслідки обстрілу Миколаєва 25 травня. Фото: Наслідки обстрілу Миколаєва 25 травня. Фото: "МикВісті"
Наслідки обстрілу Миколаєва 25 травня. Фото: Наслідки обстрілу Миколаєва 25 травня. Фото: "МикВісті"
Наслідки обстрілу Миколаєва 25 травня. Фото: Наслідки обстрілу Миколаєва 25 травня. Фото: "МикВісті"
Наслідки обстрілу Миколаєва 25 травня. Фото: Наслідки обстрілу Миколаєва 25 травня. Фото: "МикВісті"
Наслідки обстрілу Миколаєва 25 травня. Фото: Наслідки обстрілу Миколаєва 25 травня. Фото: "МикВісті"
Наслідки обстрілу Миколаєва 25 травня. Фото: Наслідки обстрілу Миколаєва 25 травня. Фото: "МикВісті"
Наслідки обстрілу Миколаєва 25 травня. Фото: Наслідки обстрілу Миколаєва 25 травня. Фото: "МикВісті"
Наслідки обстрілу Миколаєва 25 травня. Фото: Наслідки обстрілу Миколаєва 25 травня. Фото: "МикВісті"
Наслідки обстрілу Миколаєва 25 травня. Фото: Наслідки обстрілу Миколаєва 25 травня. Фото: "МикВісті"
Наслідки обстрілу Миколаєва 25 травня. Фото: Наслідки обстрілу Миколаєва 25 травня. Фото: "МикВісті"
Наслідки обстрілу Миколаєва 25 травня. Фото: Наслідки обстрілу Миколаєва 25 травня. Фото: "МикВісті"
Наслідки обстрілу Миколаєва 25 травня. Фото: Наслідки обстрілу Миколаєва 25 травня. Фото: "МикВісті"
Наслідки обстрілу Миколаєва 25 травня. Фото: Наслідки обстрілу Миколаєва 25 травня. Фото: "МикВісті"
Наслідки обстрілу Миколаєва 25 травня. Фото: Наслідки обстрілу Миколаєва 25 травня. Фото: "МикВісті"
Наслідки обстрілу Миколаєва 25 травня. Фото: Наслідки обстрілу Миколаєва 25 травня. Фото: "МикВісті"
Наслідки обстрілу Миколаєва 25 травня. Фото: Наслідки обстрілу Миколаєва 25 травня. Фото: "МикВісті"
Наслідки обстрілу Миколаєва 25 травня. Фото: Наслідки обстрілу Миколаєва 25 травня. Фото: "МикВісті"
Наслідки обстрілу Миколаєва 25 травня. Фото: Наслідки обстрілу Миколаєва 25 травня. Фото: "МикВісті"
Наслідки обстрілу Миколаєва 25 травня. Фото: Наслідки обстрілу Миколаєва 25 травня. Фото: "МикВісті"
Наслідки обстрілу Миколаєва 25 травня. Фото: Наслідки обстрілу Миколаєва 25 травня. Фото: "МикВісті"
Наслідки обстрілу Миколаєва 25 травня. Фото: Наслідки обстрілу Миколаєва 25 травня. Фото: "МикВісті"
Наслідки обстрілу Миколаєва 25 травня. Фото: Наслідки обстрілу Миколаєва 25 травня. Фото: "МикВісті"
Наслідки обстрілу Миколаєва 25 травня. Фото: Наслідки обстрілу Миколаєва 25 травня. Фото: "МикВісті"
Наслідки обстрілу Миколаєва 25 травня. Фото: Наслідки обстрілу Миколаєва 25 травня. Фото: "МикВісті"
Наслідки обстрілу Миколаєва 25 травня. Фото: Наслідки обстрілу Миколаєва 25 травня. Фото: "МикВісті"
Наслідки обстрілу Миколаєва 25 травня. Фото: Наслідки обстрілу Миколаєва 25 травня. Фото: "МикВісті"
Наслідки обстрілу Миколаєва 25 травня. Фото: Наслідки обстрілу Миколаєва 25 травня. Фото: "МикВісті"
Наслідки обстрілу Миколаєва 25 травня. Фото: Наслідки обстрілу Миколаєва 25 травня. Фото: "МикВісті"
Наслідки обстрілу Миколаєва 25 травня. Фото: Наслідки обстрілу Миколаєва 25 травня. Фото: "МикВісті"
Наслідки обстрілу Миколаєва 25 травня. Фото: Наслідки обстрілу Миколаєва 25 травня. Фото: "МикВісті"
Наслідки обстрілу Миколаєва 25 травня. Фото: Наслідки обстрілу Миколаєва 25 травня. Фото: "МикВісті"
Наслідки обстрілу Миколаєва 25 травня. Фото: Наслідки обстрілу Миколаєва 25 травня. Фото: "МикВісті"
Наслідки обстрілу Миколаєва 25 травня. Фото: Наслідки обстрілу Миколаєва 25 травня. Фото: "МикВісті"
Наслідки обстрілу Миколаєва 25 травня. Фото: Наслідки обстрілу Миколаєва 25 травня. Фото: "МикВісті"
Наслідки обстрілу Миколаєва 25 травня. Фото: Наслідки обстрілу Миколаєва 25 травня. Фото: "МикВісті"
Наслідки обстрілу Миколаєва 25 травня. Фото: Наслідки обстрілу Миколаєва 25 травня. Фото: "МикВісті"
Наслідки обстрілу Миколаєва 25 травня. Фото: Наслідки обстрілу Миколаєва 25 травня. Фото: "МикВісті"
Наслідки обстрілу Миколаєва 25 травня. Фото: Наслідки обстрілу Миколаєва 25 травня. Фото: "МикВісті"
Наслідки обстрілу Миколаєва 25 травня. Фото: Наслідки обстрілу Миколаєва 25 травня. Фото: "МикВісті"
Наслідки обстрілу Миколаєва 25 травня. Фото: Наслідки обстрілу Миколаєва 25 травня. Фото: "МикВісті"
Наслідки обстрілу Миколаєва 25 травня. Фото: Наслідки обстрілу Миколаєва 25 травня. Фото: "МикВісті"
Наслідки обстрілу Миколаєва 25 травня. Фото: Наслідки обстрілу Миколаєва 25 травня. Фото: "МикВісті"
Наслідки обстрілу Миколаєва 25 травня. Фото: Наслідки обстрілу Миколаєва 25 травня. Фото: "МикВісті"
Наслідки обстрілу Миколаєва 25 травня. Фото: Наслідки обстрілу Миколаєва 25 травня. Фото: "МикВісті"
Наслідки обстрілу Миколаєва 25 травня. Фото: Наслідки обстрілу Миколаєва 25 травня. Фото: "МикВісті"
Наслідки обстрілу Миколаєва 25 травня. Фото: Наслідки обстрілу Миколаєва 25 травня. Фото: "МикВісті"
Наслідки обстрілу Миколаєва 25 травня. Фото: Наслідки обстрілу Миколаєва 25 травня. Фото: "МикВісті"
Наслідки обстрілу Миколаєва 25 травня. Фото: Наслідки обстрілу Миколаєва 25 травня. Фото: "МикВісті"

Удар по Миколаєву 25 травня

Як відомо, в суботу вночі 25 травня російська армія запустила десятки безпілотників по Миколаєву. Перші обстріли в місті було чутно близько 00:50. Міська влада повідомила, що місто під атакою дронів-камікадзе.

Удар прийшов по пʼятиповерхівці в Заводському районі Миколаєва. Під завалами опинились люди. Деблокувати тіло одного з жителів рятувальникам вдалось о 6 ранку. Загиблим виявився 77-річний чоловік. Крім того, постраждали ще 5 людей, з них один підліток. 

Миколаївським рятувальникам вдалося витягти з-під завалів дівчину.

Також влада повідомила, що внаслідок нічної атаки по Миколаєву пошкоджено об’єкт інфраструктури, офісні приміщення та приватні будинки. У різних районах міста пошкоджено лінії електропередач. Зруйновано два поверхи багатоквартирного будинку, уламки зачепили розташований поряд багатоповерховий будинок.

Правоохоронці  вже відкрили кримінальне провадження через нічний обстріл Миколаєва за фактами вчинення воєнних злочинів (частина 2 статті 438 КК України).

 

 

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