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Правоохоронці розпочали розслідування нічного обстрілу Миколаєва

Наслідки атаки по Миколаєву. Фото: прокуратура МиколаївщиниНаслідки атаки по Миколаєву. Фото: прокуратура Миколаївщини

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження через нічний обстріл Миколаєва 25 травня, внаслідок якого постраждало п’ятеро жителів міста.

Як повідомили у Миколаївській обласній прокуратурі, розпочато розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (частина 2 статті 438 КК України).

За даними слідства, у період з 00.44 до 01.45 годин ворог атакував місто БпЛА типу «Шахед». На місці працюють прокурори, слідчі СБУ та поліції.

Удар по Миколаєву 25 травня

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Як відомо, в суботу вночі 25 травня російська армія запустила десятки безпілотників по Миколаєву. Перші обстріли в місті було чутно близько 00:50. Міська влада повідомила, що місто під атакою дронів-камікадзе.

Удар прийшов по пʼятиповерхівці в Заводському районі Миколаєва. Під завалами опинились люди. Деблокувати тіло одного з жителів рятувальникам вдалось о 6 ранку. Загиблим виявився 77-річний чоловік. Крім того, постраждали ще 5 людей, з них один підліток. 

Миколаївським рятувальникам вдалося витягти з-під завалів дівчину.

Також влада повідомила, що внаслідок нічної атаки по Миколаєву пошкоджено об’єкт інфраструктури, офісні приміщення та приватні будинки. У різних районах міста пошкоджено лінії електропередач. Зруйновано два поверхи багатоквартирного будинку, уламки зачепили розташований поряд багатоповерховий будинок.

Крім того, вночі російські війська вдарили по іншим регіонам України. Постраждали будинки та підприємства. У  Миколаєві, на Житомирщині, Київщині, та Хмельниччині та загинули люди.

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