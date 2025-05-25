Україна після нічної атаки: у регіонах є загиблі, пошкоджені будинки та підприємства

Пошкоджений будинок у Києві. Фото: ДСНС

Вночі 25 травня російські війська вдарили по Україні. Постраждали будинки та підприємства. У Миколаєві, на Житомирщині, Київщині, та Хмельниччині та загинули люди.

Житомирська область

На Житомирщині внаслідок ворожої атаки загинули троє дітей, 12 постраждалих.

Як повідомили у ДСНС, загиблим діткам було 8, 12 та 17 років, тіло однієї деблокували рятувальники. Загалом постраждали десятеро людей, усі шпиталізовані. Зруйновано та пошкоджено приватні будинки.

На Житомирщині загинули троє дітей. Фото: ДСНС На Житомирщині загинули троє дітей. Фото: ДСНС На Житомирщині загинули троє дітей. Фото: ДСНС

Київська область та Київ

Як повідомляють у Державній службі з надзвичайних ситуацій, внаслідок нічної масованої атаки загинули четверо людей, 16 зазнали поранень, серед них 3 дітей. В Київській обласній військовій адміністрації додали, що від російської атаки постраждали Броварський, Білоцерківський, Бучанський та Обухівський райони області.

Двоє людей загинули під час гасіння пожежі в Обухівському районі. Ще одна людина загинула в Бучанському районі. У Фастівському районі одна людина загинула та 8 постраждали.

Також відомо про 10 постраждалих. У Білоцерківському районі осколкових поранень обличчя зазнав 59-річний чоловік. Також там постраждали 5 людей, серед них є двоє дітей. Ще дві людини зазнали поранень у Бучанському районі.

Наслідки атаки у Кмївській області. Фото: ДСНС Наслідки атаки у Кмївській області. Фото: ДСНС Наслідки атаки у Кмївській області. Фото: ДСНС

У місті Києві відомо про 11 постраждалих віком від 18 до 62 років. У Голосіївському районі пошкоджений гуртожиток, там зайнялася пожежа, яку вже загасили. Крім того, ще в кількох місцях впали уламки дронів.

У Дніпровському районі зруйнований другий поверх приватного будинку. У Шевченківському районі пошкоджений бізнес-центр.

Пошколжені будинки у Києві. Фото: ДСНС Пошколжені будинки у Києві. Фото: ДСНС Пошколжені будинки у Києві. Фото: ДСНС

Миколаївська область та Миколаїв

Вночі російські війська атакували Миколаїв. Удар прийшов по пʼятиповерхівці в Заводському районі Миколаєва. Під завалами опинились люди. Деблокувати тіло чоловіка рятувальникам вдалось о 6 ранку. На ранок відомо про п’ятьох постраждалих, з них один підліток. Двох жінок рятувальники евакуювали застосовуючи автодрабини.

Пошкоджена багатоповерхівка у Миколаєві. Фото: "МикВісті" Пошкоджена багатоповерхівка у Миколаєві. Фото: "МикВісті" Пошкоджена багатоповерхівка у Миколаєві. Фото: "МикВісті"

У Миколаївській області внаслідок атаки пошкоджено склад сільськогосподарського підприємства, пʼять комбайнів та гусеничний трактор. Постраждалих немає.

Хмельницька область

За даними рятувальників, через атаку постраждала цивільна інфраструктура, загинули люди та є поранені.

За попередніми даними, загинуло четверо осіб. П’ятеро людей отримали осколкові поранення, зараз вони перебувають у лікарні, одна людина – у важкому стані.

Зруйновані шість приватних будинків, ще понад 20 пошкоджені. Інформація уточнюється. На місці працюють рятувальники – залучено 6 одиниць техніки та 38 спеціалістів для ліквідації наслідків обстрілу.

Російські війська атакували Хемльницьку область. Фото: ДСНС

Російські війська атакували Хемльницьку область. Фото: ДСНС

Російські війська атакували Хемльницьку область. Фото: ДСНС

Тернопіль

Ворог атакував промисловий об’єкт у Тернопільській області, що спричинило пожежу. Згодом її локалізували, а роботи з повної ліквідації ще тривають.

За попередньою інформацією, жертв і постраждалих немає.

Пожежа у Тернополі. Фото: ДСНС Пожежа у Тернополі. Фото: ДСНС Пожежа у Тернополі. Фото: ДСНС

Сумська область

Вночі російські війська двічі атакували промислове підприємство в Сумах ударними дронами. Працівники вчасно сховалися в укриття, тому ніхто не постраждав. В ОВА нагадали, що це вже другий удар по цьому об’єкту харчової промисловості – попередній був у квітні.

Також під ворожим обстрілом опинився Конотоп. Міський голова Артем Семеніхін назвав атаку наймасованішою та комбінованою за весь час. Через удари зруйнований інфраструктурний об’єкт в одному з мікрорайонів, а деякі вулиці залишилися частково без електропостачання. За попередніми даними, жертв і поранених немає.

Росіяни атакували промислове підприємство. Фото: Сумська ОВА

Харків

У Шевченківському районі внаслідок атаки є влучання в офісну будівлю. Пошкоджено скління в кількох багатоквартирних будинках.

Постраждали троє людей. Серед них одна дитина зазнала поранення уламками скла, повідомив міський голова Ігор Терехов.

Дніпропетровщина

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За даними ОВА, над областю збили 5 безпілотників та 11 ракет, які запустила армія РФ. Постраждали кілька районів та місто Дніпро, пошкоджені промислові об'єкти, житлові будинки та інфраструктура. Інформації про загиблих та постраждалих немає.

Одеська область

На Одещині рятувальники оперативно загасили пожежу, що виникла після ворожої атаки.

Вогонь охопив 20 автомобілів на автостоянці серед багатоповерхівок. Пожежі вдалося локалізувати та не допустити поширення полум’я на інші машини.