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На Житомирщині загинули троє дітей через атаку російських військ

На Житомирщині загинули троє дітей через атаку російський військ. Фото: ДСНСНа Житомирщині загинули троє дітей через атаку російський військ. Фото: ДСНС

На Житомирщині внаслідок ворожої атаки загинули троє дітей, 12 постраждалих.

Як повідомили у ДСНС, загиблим діткам було 8, 12 та 17 років, тіло однієї деблокували рятувальники.

Загалом постраждали десятеро людей, усі шпиталізовані. Зруйновано та пошкоджено приватні будинки.

У Бердичівському районі постраждали дві особи, зокрема дитина, пошкоджено п’ятиповерхівку, приватні будинки та господарчі споруди.

Нагадаємо, що вночі російські війська атакували Миколаїв. Удар прийшов по пʼятиповерхівці в Заводському районі Миколаєва. Під завалами опинились люди. Деблокувати тіло чоловіка рятувальникам вдалось о 6 ранку. На ранок відомо  про п’ятьох постраждалих, з них один підліток. Двох жінок рятувальники евакуювали застосовуючи автодрабини.

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