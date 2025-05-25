Ворожий «Шахед» пошкодив дитячий садок у Миколаєві

У Миколаїві під час нічної атаки постраждала будівля дитячого садка. Фото: "МикВісті".

У Миколаєві вночі від удару російського безпілотника постраждав один із дитячих садочків. У будівлі вибиті вікна та пошкоджено дах.

Представники екстреної служби розповіли кореспонденту «МикВісті», що ворожий безпілотний літальний апарат врізався у дерево неподалік дитсадка.

У будівлі вибуховою хвилею вибило вікна та двері. Також постраждала покрівля. Комунальні служби міста вже прибрали сміття та встигли зашити частину вікон ОСБ-плитами.

У Миколаїві під час нічної атаки постраждала будівля дитячого садка. Фото: "МикВісті".

У Миколаїві під час нічної атаки постраждала будівля дитячого садка. Фото: "МикВісті".

У Миколаїві під час нічної атаки постраждала будівля дитячого садка. Фото: "МикВісті".

У Миколаїві під час нічної атаки постраждала будівля дитячого садка. Фото: "МикВісті".

У Миколаїві під час нічної атаки постраждала будівля дитячого садка. Фото: "МикВісті".

У Миколаїві під час нічної атаки постраждала будівля дитячого садка. Фото: "МикВісті".

У Миколаїві під час нічної атаки постраждала будівля дитячого садка. Фото: "МикВісті".

Удар по Миколаєву 25 травня

Як відомо, в суботу вночі 25 травня російська армія запустила десятки безпілотників по Миколаєву. Перші обстріли в місті було чутно близько 00:50. Міська влада повідомила, що місто під атакою дронів-камікадзе.

Удар прийшов по пʼятиповерхівці в Заводському районі Миколаєва. Під завалами опинились люди. Деблокувати тіло одного з жителів рятувальникам вдалось о 6 ранку. Загиблим виявився 77-річний чоловік. Крім того, постраждали ще 5 людей, з них один підліток.

Миколаївським рятувальникам вдалося витягти з-під завалів дівчину.

Також влада повідомила, що внаслідок нічної атаки по Миколаєву пошкоджено об’єкт інфраструктури, офісні приміщення та приватні будинки. У різних районах міста пошкоджено лінії електропередач. Зруйновано два поверхи багатоквартирного будинку, уламки зачепили розташований поряд багатоповерховий будинок.

Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження через нічний обстріл Миколаєва за фактами вчинення воєнних злочинів (частина 2 статті 438 КК України).

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім зазначив, що удар по Миколаєву 25 травня був наймасованішим за останні роки.