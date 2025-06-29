Шістьма «Іскандерами» вдарили по промзоні Миколаєва, — Кім прокоментував нічну атаку росіян

Миколаїв після ночі атаки дронів 5 квітня. Архівне фото: МикВісті

Миколаїв у неділю 29 червня атакували шістьма ракетами типу «Іскандер», з яких три були касетними.

Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім в ефірі національного телемарафону.

Ворог також запустив близько 20 дронів-камікадзе типу «Shahed», з яких 19 були знищені силами протиповітряної оборони.

— Атакували точково підприємство в промзоні. Там сталась велика пожежа, але її загасили. На щастя, обійшлось без жертв, — зазначив Віталій Кім.

Очільник області додав, що в Миколаєві вже відпрацьовані всі алгоритми реагування на подібні атаки.

— Зважаючи на третій рік війни, у нас уже все систематизовано. Всі миколаївці знають, що робити, служби діють злагоджено. Вночі навіть не дублюються команди — щодо допомоги та звернень усе працює, — сказав він.