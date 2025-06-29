У Миколаєві через нічний удар пошкоджено житлові будинки, — мер Сєнкевич

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Наслідки обстрілу Миколаєва 25 травня. Архівне фото: «МикВісті»

Після нічної ворожої атаки на Миколаїв фахівці обстежили житловий сектор поблизу місця прильотів. У квартирах вибито вікна та пошкоджено скло на лоджіях.

Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.

Він зазначив, що зранку на місці працюють комунальні служби — вони прибирають уламки та готуються до відновлювальних робіт.

Комунальне підприємство «Пілот» визначає обсяги пошкоджень і найближчим часом розпочне тимчасову зашивку вікон.

«Тихого дня, друзі», — додав міський голова.