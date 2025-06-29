У Миколаєві через нічний удар пошкоджено житлові будинки, — мер Сєнкевич
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- Аліса Мелік-Адамян
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11:20, 29 червня, 2025
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Після нічної ворожої атаки на Миколаїв фахівці обстежили житловий сектор поблизу місця прильотів. У квартирах вибито вікна та пошкоджено скло на лоджіях.
Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.
Він зазначив, що зранку на місці працюють комунальні служби — вони прибирають уламки та готуються до відновлювальних робіт.
Комунальне підприємство «Пілот» визначає обсяги пошкоджень і найближчим часом розпочне тимчасову зашивку вікон.
«Тихого дня, друзі», — додав міський голова.
Нагадаємо, вночі 29 червня російські війська обстріляли територію Миколаєва балістичними ракетами та дронами. Під ударом перебувало одне з підприємств міста.
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