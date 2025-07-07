У Кіма розповіли про стан постраждалих від вчорашньої атаки дронами по Миколаєву

Наслідки атаки по Миколаєву 6 липня. Фото: Миколаївська ОВА

Вранці 6 липня росіяни атакували Миколаїв серією ударів дронами «Shahed». Постраждали двоє людей: 31-річна жінка з тяжкими травмами госпіталізована, ще 35-річному чоловіку надали допомогу на місці. На ранок 7 липня жінка залишається у стабільно важкому стані.

Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Внаслідок атаки пошкодили 16 багатоквартирних будинків, шість приватних будинків, дві адміністративні будівлі, навчальний заклад, заклад харчування, магазин та банк.

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Атака по Миколаєву 6 липня

Вночі на 6 липня Миколаїв атакували ворожі «Шахеди». Внаслідок ворожого удару постраждала портова інфраструктура міста.

Вже зранку у місті почули вибухи. Мер міста Олександр Сєнкевич повідомили про руйнування. Пошкоджено щонайменше десять житлових будинків, заклад харчування та банк. Комунальні служби вже прибирають наслідки атаки.

Також спочатку було відомо про одну постраждалу людину. Наразі кількість збільшилась до двох: 31-річну жінку госпіталізували, її стан — середньої тяжкості. 35-річному чоловіку допомогли на місці.