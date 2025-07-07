  • понеділок

    7 липня, 2025

  • 30.8°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 7 липня , 2025 понеділок

  • Миколаїв • 30.8° Переважно ясно

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Кіма розповіли про стан постраждалих від вчорашньої атаки дронами по Миколаєву

Наслідки атаки по Миколаєву 6 липня. Фото: Миколаївська ОВАНаслідки атаки по Миколаєву 6 липня. Фото: Миколаївська ОВА

Вранці 6 липня росіяни атакували Миколаїв серією ударів дронами «Shahed». Постраждали двоє людей: 31-річна жінка з тяжкими травмами госпіталізована, ще 35-річному чоловіку надали допомогу на місці. На ранок 7 липня жінка залишається у стабільно важкому стані.

Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Внаслідок атаки пошкодили 16 багатоквартирних будинків, шість приватних будинків, дві адміністративні будівлі, навчальний заклад, заклад харчування, магазин та банк.

 

Реклама

Атака по Миколаєву 6 липня

 

Вночі на 6 липня Миколаїв атакували ворожі «Шахеди». Внаслідок ворожого удару постраждала портова інфраструктура міста. 

Вже зранку у місті почули вибухи. Мер міста Олександр Сєнкевич повідомили про руйнування. Пошкоджено щонайменше десять житлових будинків, заклад харчування та банк. Комунальні служби вже прибирають наслідки атаки.

Також спочатку було відомо про одну постраждалу людину. Наразі кількість збільшилась до двох: 31-річну жінку госпіталізували, її стан — середньої тяжкості. 35-річному чоловіку допомогли на місці. 

Останні новини про: Війна в Україні

Російська атака на Куцурубську громаду Миколаївщини: пошкоджено шкільну котельню та адмінбудівлю
Нічна атака на Одесу: зруйновані будівлі та згорілі авто, одна людина загинула
На Херсонщині російський снаряд влучив у будинок, поранені двоє людей
Реклама

Читайте також:

новини

У мистецьких школах Миколаєва подорожчає навчання: наскільки зміняться тарифи з 1 вересня

Аліна Квітко
новини

У Миколаєві відроджують таврійський розпис — традицію, знайдену на Кінбурні

Аліса Мелік-Адамян
новини

У Миколаєві шукають донора для будівництва нового дитячого діагностичного центру за ₴789 млн: проєктом зацікавились іспанці

Юлія Бойченко
новини

Водоканал спростовує знайдення трупу у водопроводі Миколаєва: «У нас труби 10 см, не поширюйте фейки»

Марія Хаміцевич
новини

₴4,4 млн на модернізацію: у Первомайську встановили енергоощадне обладнання на двох насосних станціях

Альона Коханчук

Останні новини про: Війна в Україні

На Херсонщині російський снаряд влучив у будинок, поранені двоє людей
Нічна атака на Одесу: зруйновані будівлі та згорілі авто, одна людина загинула
Російська атака на Куцурубську громаду Миколаївщини: пошкоджено шкільну котельню та адмінбудівлю

У Миколаєві відроджують таврійський розпис — традицію, знайдену на Кінбурні

Російська атака на Куцурубську громаду Миколаївщини: пошкоджено шкільну котельню та адмінбудівлю

1 година тому

У Києві боротимуться з мотоциклістами з гучним вихлопом, – міська влада

Головне сьогодні