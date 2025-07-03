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Миколаївці скаржаться на двоставкові тарифи облтеплоенерго, через які переплачують за опалення тисячі гривень

Мешканці Миколаєва скаржаться на необґрунтовані доплати за опалення. Фото для ілюстрації з сайту gazeta1Мешканці Миколаєва скаржаться на необґрунтовані доплати за опалення. Фото для ілюстрації з сайту gazeta1

У Миколаєві ОСББ намагаються скасувати двоставковий тариф за опалення від «Миколаївоблтеплоенерго», через який мешканці квартир переплачують за послугу.

Про це йдеться у сюжеті телеканалу «Рада».

Минулого опалювального сезону рішенням Миколаївської міської ради теплогенеруюча компанія «Миколаївоблтеплоенерго» запровадила двоставковий тариф за оплату послуг. Умовно-змінна частина — це плата за фактично спожиту теплову енергію, вона нараховується в опалювальний період і покриває витрати на енергоносії. Друга частина умовно-постійна — це фіксована сума за одиницю теплового навантаження та покриває витрати на ремонти.

Однак містяни зазначають, що через такі тарифи суми в платіжках збільшились.

«Тепер у нас виходить, що умовно-постійно додається на 7-8 місяців до опалювального сезону. Це ще я маю заплатити близько 2 тисячі 129 гривень. За що я маю платити? Якщо у мене будинок утеплений, ми вклали в нього велику суму. У нас проект був 19 мільйонів і це все робилось за кошти мешканців. Значить «Миколаївоблтеплоенерго» вирішило таким чином підняти нам тариф», — говорить голова правлінн ОСББ Світлана Поздяк.

Голова правлінн ОСББ Світлана Поздяк. Скриншот з відеоГолова правлінн ОСББ Світлана Поздяк. Скриншот з відео

В об’єднаннях співвласників багатоквартирних будинків скаржаться, що мешканці одного будинку щороку переплачують майже 260 тисяч гривень.

«В опалювальний період ми сплачували ненабагато менше, там щось 50-100 гривень. Але враховуючи, що опалювальний період у нас 4,5 місяця, а 7,5 місяці у нас неопалювальний період — і ми будемо платити умовно-незмінну частину, то за рік виходить переплата», — голова ОСББ Олена Гордієнко

Голова ОСББ Олена Гордієнко. Скриншот з відеоГолова ОСББ Олена Гордієнко. Скриншот з відео

Керівники ОСББ написали колективні звернення на підприємство облтеплоенерго з проханням роз’яснити різницю в тарифах, однак не отримали ґрунтовної відповіді.

У Міністерстві розвитку громад та територій України мешканцям надали роз’яснення, що в Україні діє заборона на підвищення вартості комунальних послуг, а двоставковий тариф не має змушувати людей платити більше. На підставі цієї відповіді жителі будинків готують колективний лист до державних органів, щоб вирішити проблему з підвищенням сум у платіжках.

Нагадаємо, члени виконавчого комітету міської ради затвердили інвестиційну програму «Миколаївоблтеплоенерго» на 2025 рік. На її реалізацію потрібно 20 мільйонів гривень.

Станом на кінець 2024 року заборгованість миколаївців перед комунальним підприємством «Миколаївоблтеплоенерго» склала майже 237 мільйонів гривень, з них 87 мільйонів гривень — борги за поточний опалювальний сезон.  

У квітні цього року з міського бюджету виділили 50 мільйонів гривень на погашення кредиту комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго» перед Світовим банком.

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