Міськрада виділила з бюджету Миколаєва ₴50 млн облтеплоенерго на погашення кредиту Світового банку

З міського бюджету виділили 50 мільйонів гривень на погашення кредиту комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго» перед Світовим банком.

Відповідне рішення ухвалили депутати Миколаївської міської ради на онлайн-засіданні сесії 24 квітня, пишуть «МикВісті».

— Це кредит «Миколаївоблтеплоенерго» в Світовому банку. Це кошти на погашення тіла кредиту і відсотків, — пояснила директорка департаменту фінансів Віра Святелик перед голосуванням.

Нагадаємо, члени виконавчого комітету міської ради затвердили інвестиційну програму «Миколаївоблтеплоенерго» на 2025 рік. На її реалізацію потрібно 20 мільйонів гривень.

Станом на кінець 2024 року заборгованість миколаївців перед комунальним підприємством «Миколаївоблтеплоенерго» склала майже 237 мільйонів гривень, з них 87 мільйонів гривень — борги за поточний опалювальний сезон.

Директор «Миколаївоблтеплоенерго» заявляв, що у 2024 році підприємство планує запровадити двоставковий тариф. Це означає, що миколаївці платитимуть за опалення протягом усього року, а не лише під час опалювального сезону, однак взимку платіжки будуть більші. А у 2025 році облтеплоенерго через суд стягнуло з миколаївців понад 5 мільйонів гривень боргів.