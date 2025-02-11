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Миколаївці заборгували за спожите тепло ₴237 млн, — облтеплоенерго

Комунальне підприємство «Миколаївоблтеплоенерго», архівне фото «МикВісті»Комунальне підприємство «Миколаївоблтеплоенерго», архівне фото «МикВісті»

Станом на кінець 2024 року заборгованість миколаївців перед комунальним підприємством «Миколаївоблтеплоенерго» склала майже 237 мільйонів гривень, з них 87 мільйонів гривень — борги за поточний опалювальний сезон. 

Про це повідомив директор комунального підприємства Микола Логвінов під час брифінгу 6 лютого, пишуть «МикВісті».

Однак, каже він, переважна частина миколаївців вчасно сплачує підприємству за послуги з теплопостачання. 

— В принципі, рівень платежів зберігається на рівні 90%. Містяни не стали платити гірше. І за це я дуже вдячний людям. Ті, що платили, вони й платять. Не платять тільки талановиті люди, які вважають, що вони вищі за закон. Але у нас є своя служба, яка цим займається, є суди та інше.

Так, ми зараз поки не забираємо машини, як колись робили, але війна закінчиться і ми повернемось до цієї історії. Але, на жаль, ні одна машина, що була заарештована за борги, до штрафмайданчика не доїхала. Тому що, коли люди розуміють, що машину заберуть, гроші одразу знаходяться, — сказав Микола Логвінов

Що з боргами у Миколаєві?

Станом на січень 2024 року жителі Миколаєва заборгували вже понад 241 мільйон гривень за послуги з водопостачання та водовідведення. Серед регіонів України миколаївці стали одними з найбільших боржників за послуги водопостачання.

У соцмережах почали публікувати рекламні відеоролики з погрозами про блокування за заборгованість кредитних карток миколаївців. У коментарі «НикВести» директор КП Борис Дуденко пояснив, що мета подібних відео донести до населення необхідність сплачувати за борги.

А станом на серпень 2024 року загальний борг миколаївців за послуги з теплопостачання перед облтеплоенерго складав 248 мільйонів гривень. На той час містяни сплатили вже 93% боргу за опалювальний сезон 2023/24 й наразі сума минулорічного бору складає 102 мільйона гривень.

Директор «Миколаївоблтеплоенерго» заявляв, що у 2024 році підприємство планує запровадити двоставковий тариф. Це означає, що миколаївці платитимуть за опалення протягом усього року, а не лише під час опалювального сезону, однак взимку платіжки будуть більші. А у 2025 році облтеплоенерго через суд стягнуло з миколахвців понад 5 мільйонів гривень боргів.

Очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім вважає, що велика кількість боргів за житлово-комунальні послуги в регіоні пов'язана з впливом війни на фінансове та психологічне становище людей.

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