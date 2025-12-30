За два роки з бюджету виділили ₴1,7 млрд у статутні капітали КП Миколаєва

Будівля Миколаївської міської ради, архівне фото «МикВісті»

За останні два роки комунальні підприємства Миколаєва отримали 1,7 мільярда гривень внесків у статутний капітал.

Про це йдеться у статті «МикВісті» «Миколаїв за два роки вклав 1,7 млрд грн у комунальні підприємства: куди пішли гроші».

За роками ця сума розподілилась наступним чином:

818 мільйонів 630 тисяч 579 гривень — у 2024 році;

906 мільйонів 82 тисячі 829 гривень — у 2025 році.

Ці кошти міська рада виділила комунальним підприємствам через головних розпорядників — Виконавчий комітет, Управління охорони здоров’я та Департамент житлово-комунального господарства. Тобто спочатку ці кошти надходили їм на рахунки, а далі — на рахунки КП.

Загалом за ці роки внески до статутного капіталу отримали 11 комунальних підприємств, які працюють у різних сферах — від водопостачання і транспорту до озеленення та медичних послуг. Фактично мова йде про підприємства, без яких місто не може функціонувати щодня.

Найбільше внесків у статутний капітал за останні два роки отримали підприємства, які займаються критичними потребами міста: водою, опаленням та транспортом. До цієї трійки увійшли:

«Миколаївводоканал» — 919,7 мільйона гривень.

«Миколаївоблтеплоенерго» — 346,4 мільйона гривень.

«Миколаївелектротранс» — 212 мільйонів гривень.

Четверту позицію зайняло комунальне підприємство, що займається озелененням міста — «Миколаївські парки», які у 2025 році отримали 62,3 мільйона гривень внесків у статутний капітал з бюджету Миколаєва.

Інші комунальні підприємства — від лікарні до житлово-комунальних і сервісних КП — отримували різні суми до свого статутного капіталу: від 500 тисяч гривень до 6 мільйонів гривень щорічно.

Нагадаємо, міська рада планує звернутися до Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України з проханням надати додаткову дотацію з державного бюджету. За підрахунками міста, власних доходів бюджету на 2026 рік вистачає лише на 82,5% від реальної потреби, а дефіцит фінансового ресурсу перевищує 1 мільярд 140 мільйонів гривень.

Залишки коштів бюджету Миколаєва до кінця року становлять близько 300 мільйонів гривень, що є найнижчим показником за останні роки.