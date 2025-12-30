 За два роки з бюджету виділили ₴1,7 млрд у статутні капітали КП Миколаєва

За два роки з бюджету виділили ₴1,7 млрд у статутні капітали КП Миколаєва

Будівля Миколаївської міської ради, архівне фото «МикВісті»Будівля Миколаївської міської ради, архівне фото «МикВісті»

За останні два роки комунальні підприємства Миколаєва отримали 1,7 мільярда гривень внесків у статутний капітал.

Про це йдеться у статті «МикВісті» «Миколаїв за два роки вклав 1,7 млрд грн у комунальні підприємства: куди пішли гроші».

За роками ця сума розподілилась наступним чином:

  • 818 мільйонів 630 тисяч 579 гривень — у 2024 році;
  • 906 мільйонів 82 тисячі 829 гривень — у 2025 році.

Ці кошти міська рада виділила комунальним підприємствам через головних розпорядників — Виконавчий комітет, Управління охорони здоров’я та Департамент житлово-комунального господарства. Тобто спочатку ці кошти надходили їм на рахунки, а далі — на рахунки КП.

Відповідь, надана на інформаційний запит «МикВісті»Відповідь, надана на інформаційний запит «МикВісті»
Відповідь, надана на інформаційний запит «МикВісті»Відповідь, надана на інформаційний запит «МикВісті»

Загалом за ці роки внески до статутного капіталу отримали 11 комунальних підприємств, які працюють у різних сферах — від водопостачання і транспорту до озеленення та медичних послуг. Фактично мова йде про підприємства, без яких місто не може функціонувати щодня.

Найбільше внесків у статутний капітал за останні два роки отримали підприємства, які займаються критичними потребами міста: водою, опаленням та транспортом. До цієї трійки увійшли:

  • «Миколаївводоканал» — 919,7 мільйона гривень.
  • «Миколаївоблтеплоенерго» — 346,4 мільйона гривень.
  • «Миколаївелектротранс» — 212 мільйонів гривень.

Четверту позицію зайняло комунальне підприємство, що займається озелененням міста — «Миколаївські парки», які у 2025 році отримали 62,3 мільйона гривень внесків у статутний капітал з бюджету Миколаєва.

Інші комунальні підприємства — від лікарні до житлово-комунальних і сервісних КП — отримували різні суми до свого статутного капіталу: від 500 тисяч гривень до 6 мільйонів гривень щорічно.

Нагадаємо, міська рада планує звернутися до Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України з проханням надати додаткову дотацію з державного бюджету. За підрахунками міста, власних доходів бюджету на 2026 рік вистачає лише на 82,5% від реальної потреби, а дефіцит фінансового ресурсу перевищує 1 мільярд 140 мільйонів гривень.

Залишки коштів бюджету Миколаєва до кінця року становлять близько 300 мільйонів гривень, що є найнижчим показником за останні роки.

