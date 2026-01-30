 У Миколаєві на нереалізовані проєкти громадського бюджету 2021 року потрібно близько ₴16 млн

  • пʼятниця

    30 січня, 2026

У Миколаєві на нереалізовані проєкти громадського бюджету 2021 року потрібно близько ₴16 млн

Нереалізовані через війну проєкти громадського бюджету Миколаєва оцінили у 16 млн грн. Фото: архів МикВістіНереалізовані через війну проєкти громадського бюджету Миколаєва оцінили у 16 млн грн. Фото: архів МикВісті

У Миколаєві для реалізації проєктів громадського бюджету, які були відібрані у 2021 році, але не реалізовані через початок повномасштабної війни, необхідно близько 16 мільйонів гривень.

Про це стало відомо під час засідання сесії Миколаївської міської ради, пишуть «МикВісті».

Міський голова Олександр Сєнкевич повідомив, що на сьогодні у бюджеті міста на ці потреби коштів не передбачено, оскільки фінансуються лише захищені та пріоритетні статті видатків. Проте питання виділення коштів на реалізацію проєктів громадського бюджету можуть розглянути під час розподілу залишків бюджету у розмірі близько 310 мільйонів гривень.

— Коли ми дійдемо до перерозподілу бюджетних коштів, ми будемо пропонувати якусь кількість грошей на громадський бюджет цього року з проєктів 2021-го. Ми провели їх моніторинг та апдейт. Якщо депутати скажуть, що це «не на часі», вони перейдуть у 2027 рік разом із тими проєктами, які оберуть цьогоріч,— пояснив Олександр Сєнкевич.

Директорка департаменту економічного розвитку міськради Тетяна Шуліченко уточнила, що сума за результатами перевірки проєктів 2021 року наразі складає близько 16 мільйонів гривень.

Водночас частина депутатського корпусу висловила сумніви щодо доцільності «автоматичного» фінансування старих проєктів, які втратили актуальність через війну.

— Один із проєктів по Центральному району — це встановлення ремонтного обладнання для велосипедів за 800 тисяч гривень. Мені здається, що в умовах відключень світла і загрози блекауту — це не нагальне питання. Має бути фільтр, щоб ми розглядали актуальність кожного проєкту, виходячи з потреб воєнного часу, — зауважив Олександр Береза.

Крім того, на засіданні бюджетної комісії, 27 січня, також йшлося про подальшу реалізацію громадського бюджету. Як повідомила Тетяна Шуліченко, у 2026 році реалізація нових проєктів у межах цієї програми не передбачена — планується лише прийом ініціатив, проведення конкурсного відбору та голосування. Першу реалізацію нових проєктів пропонують розпочати у 2027 році, на що в програмі планують передбачити 21 мільйон гривень.

За словами Тетяни Шуліченко, всі проєкти громадського бюджету були реалізовані, окрім 2022 року, що пов’язано з початком повномасштабної війни. Для цих проєктів запропонований механізм реалізації через профільні міські цільові програми відповідних головних розпорядників — за умови наявності фінансування.

Громадський бюджет Миколаєва

Нагадаємо, що вересня 2017 року депутати Миколаївської міської ради затвердили Положення «Про Громадський бюджет міста Миколаєва У місті запровадили механізм залучення громадськості до розподілу коштів міського бюджету Миколаєва.

У 2018 році у Миколаєві вперше визначили проєкт миколаївців у рамках «Громадського бюджету». Дев'ять великих та дев'ятнадцять малих проєктів стали переможцями та поділили між собою 10 мільйонів гривень. Детальніше про те яка доля переможених проєктів, можна прочитати у матеріалі «МикВісті». Згодом, мешканці Миколаєва запропонували до реалізації у 2020 році 111 проектів у рамках Громадського бюджету.

2021 року миколаївці подали 166 ідей у ​​рамках програми «Громадський бюджет Миколаєва на 2022 рік», до голосування допустили 125 з них. Переможцями стали 40 проєктів на загальну суму 20 347,980 тисяч гривень. Серед них 12 великих, 21 маленький, сім соціальних проєктів.

Однак під час воєнного стану у 2022 році з місцевого бюджету не виділялись кошти на капітальні проєкти. А оскільки «Громадський бюджет» передбачає саме такі витрати, то реалізацію всіх ідей тимчасово зупинили.

У 2025 році Миколаївська міська рада спільно з організацією Save the Children International провела конкурс «Молодіжний громадський бюджет».

