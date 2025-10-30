У Миколаєві нагородили переможців конкурсу «Молодіжний громадський бюджет». Фото: "МикВісті"

У Миколаєві 30 жовтня підбили підсумки голосування з конкурсу «Молодіжний громадський бюджет», яке проходило із 20 по 27 жовтня. Авторів десяти найуспішніших проєктів оголосили та відзначили сертифікатами переможця. Вони отримають по 8 тисяч доларів США фінансування на реалізацію своїх ініціатив.

Нагородження переможців відбулося під час платформи «Футуранок» під назвою «Миколаїв – місто на хвилі: молодь як рушій змін», що пройшла на базі ЧНУ імені Петра Могили, повідомляє кореспондентка «МикВісті».

На початку заходу до учасників звернувся миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич.

— Я хочу, у першу чергу, привітати вас. У Миколаєві сьогодні є багато важливих ініціатив, які намагаються залучати молодь до управління містом — у тому числі за підтримки наших міжнародних партнерів. Ми з ними розуміємо, що молодь — це не про майбутнє Миколаєва. Вона – сьогодення нашого міста, — зазначив мер міста.

Він заявив, що управління містом, як і робота над такими проєктами не є «великою» політикою.

— Уся ця історія про «я не цікавлюся політикою», «я не ні нащо не впливаю» — все це чепуха. Тому що в першу чергу в управлінні містом немає ніякої політики. Ми не вирішуємо питання переговорів із Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським. Ми не вирішуємо якісь там політичні історії. Політика тут зводиться до того, якими будують у депутата зміни в його окрузі: чи з’явиться дорога, чи дитячий майданчик, чи відремонтують щось це. Ось така місцева політика. Ну можливо вона трошки вона додає периферії різні там політичні амбіції, — наголосив Олександр Сєнкевич.

Мер Миколаєва закликав місцеву молодь бути активною й не відкладати зміни на потім.

— У кожного з вас є якась мрія або місія. Проте кожен із вас може думати: «я сьогодні ще дуже молодий». Але це неправильно. Ви сьогодні того віку, який потрібно. А то сьогодні, ви то занадто молодий, занадто бідний, щось там не встигли, а потім вже занадто старий, і помер…ось так і пролітає все життя. Тому час саме зараз, сьогодні, сьогодні ви, як молодь, маєте брати управління в ваші руки і йти змінювати наше місто, нашу державу, ну і власне світ, — зазначив він.

Олександр Сєнкевич підсумував, що саме молодь має стати рушієм змін та очолювати усі проєкти розвитку міста, які запускатимуть компанії після з війни.

Представник Офісу Данії в Миколаєві Сергій Бабкін закликав юних миколаївців бути активними, адже що в Миколаєві, що в Україні, на його думку, існує багато програм та можливостей.

— У нас відновилася чудова традиція молодіжного громадського бюджету, завдяки нашим партнерам Save the children: дякую за цю ініціативу. Насправді підтримую цю програмну концепцію, що не буває занадто молодих чи занадто старих. Але, водночас, молодь вона дуже швидкоплинна. Наразі в Україні, і в Миколаєві існує дуже багато програм, які надають можливість молоді робити корисні для міста речі. Тому генеруйте хороші ідеї, міняйте наше місто відповідно до свого бачення,— підкреслив він.

Із вітальним словом виступила директорка Save the Childreв Україні Соня Куш:

— Ми в Save the Children віримо, що діти та молодь мають бути в центрі важливих інвестицій. Цього року, влада України пообіцяла Європі, пріоритезувати важливі інвестиції в освіту, спорт, охорону здоров’я, соціальні послуги, усі ці важливі сфери. Сьогодні ми тут, щоб показати нашу рішучу підтримку усіх цих зусиль, зокрема і в Миколаєві. Ці інвестиції — це не просто для створення нових порядків і змін в політиці. Це — бачення де, молоді люди будуть обирати жити в своїх регіонах та розвивати їхні амбіції. Це визнання, що народ має бути центрами впливу, тому що діти не лише найуразливіші, але й найсильніші рушії змін, — підкреслила голова організації в Україні

Загалом до голосування долучилося близько 6500 миколаївців. Серед 18 кандидатів відібрали 10 переможців:

Модульний спортивний майданчик Матвіївки — Кравченко Олексій Олександрович (1173 голоси)

Самбо для незламних — наука перемагати — Красножон Віталій Павлович (1017 голосів)

Безпечна дорога додому — Андрієвський Іван Олексійович (560 голосів)

Садотерапія у Сімейному сквері — Коробкова Олена Мирославівна (528 голосів)

Спортивний навігатор: спробуй те, що ніколи не куштував! — Везель Дмитро Ігорович (375 голосів)

Відповідальне батьківство у молодіжному просторі — Щоголев Дмитро Миколайович (343 голоси)

Know Your Rights — Знай свої права — Бережевська Крістіна Олександрівна (340 голосів)

Міський сад: популяризація вирощування рослин та формування продовольчої безпеки — Лівандовська Олена Артемівна (340 голосів)

Молодіжний ArtKor-хаб Великої Коренихи — Метліцька Неоніла Миколаївна (334 голоси)

Облаштування молодіжного простору на базі Миколаївського центру професійної освіти — Кисіль Вікторія Ростиславівна (332 голоси)

Наприкінці нагородження мер Миколаєва Олександр Сєнкевич нагадав, що в лютому 2025 року у Миколаєві затвердили нову програму громадського бюджету на 2025-2027 роки після довгої паузи.

— Перед повномасштабною війною ми популяризували участь мешканців міста в дистрибуції бюджету. Але після початку війни ми втратили багато грошей, пішли скорочення в надходження податків, тому ми не могли продовжувати цю ініціативу. Але у лютому ми вирішили, що наступного року буде участь в громадському бюджеті. Цей молодіжний бюджет є дуже близьким до того, що планується. Я сподіваюсь, що ці проєкти принесуть нам гарні результати і долучаться до проєкту у наступному році, — підсумував він.

Громадський бюджет Миколаєва

Нагадаємо, що вересня 2017 року депутати Миколаївської міської ради затвердили Положення «Про Громадський бюджет міста Миколаєва У місті запровадили механізм залучення громадськості до розподілу коштів міського бюджету Миколаєва.

У 2018 році у Миколаєві вперше визначили проєкт миколаївців у рамках «Громадського бюджету». Дев'ять великих та дев'ятнадцять малих проєктів стали переможцями та поділили між собою 10 мільйонів гривень. Детальніше про те яка доля переможених проєктів, можна прочитати у матеріалі «МикВісті».

Згодом, мешканці Миколаєва запропонували до реалізації у 2020 році 111 проектів у рамках Громадського бюджету.

2021 року миколаївці подали 166 ідей у ​​рамках програми «Громадський бюджет Миколаєва на 2022 рік», до голосування допустили 125 з них. Переможцями стали 40 проєктів на загальну суму 20 347,980 тисяч гривень. Серед них 12 великих, 21 маленький, сім соціальних проєктів.

Однак під час воєнного стану у 2022 році з місцевого бюджету не виділялись кошти на капітальні проєкти. А оскільки «Громадський бюджет» передбачає саме такі витрати, то реалізацію всіх ідей тимчасово зупинили.

У лютому 2025 року у Миколаєві затвердили нову програму громадського бюджету на 2025-2027 роки. Загальний обсяг фінансування програми складе понад 45 мільйонів гривень.