У Миколаєві триває голосування за проєкти «Молодіжного громадського бюджету»

У Миколаєві з 20 жовтня стартувало голосування за ініціативи конкурсу «Молодіжний громадський бюджет». Із 18 молодіжних проєктів у підсумку лише 10 найкращих отримають фінансування у розмірі до 8 000 доларів США кожен.

Як повідомили в Миколаївській міській раді, голосування триватиме до 27 жовтня. Мешканці можуть підтримати найцікавіші для себе ініціативи у зручному форматі — онлайн або офлайн.

Так, очне голосування доступне за адресами:

ЦНАП Заводського району — пр. Центральний, 11/5

ЦНАП Корабельного району — пр. Богоявленський, 314

Туристично-інформаційний центр — вул. Адміральська, 20 (1-й під’їзд, хол)

Онлайн же віддати свій голос можна на платформі e-DEM за посиланням: https://budget.e-dem.ua/4810100000/projects.

Переможців конкурсу планують оголосити до 30 жовтня.

Нагадаємо, «Молодіжний громадський бюджет» — це пілотний проєкт, який реалізується завдяки співпраці Миколаївської міської ради з міжнародною організацією Save the Children International.

Громадський бюджет Миколаєва

Нагадаємо, що вересня 2017 року депутати Миколаївської міської ради затвердили Положення «Про Громадський бюджет міста Миколаєва У місті запровадили механізм залучення громадськості до розподілу коштів міського бюджету Миколаєва.

У 2018 році у Миколаєві вперше визначили проєкт миколаївців у рамках «Громадського бюджету». Дев'ять великих та дев'ятнадцять малих проектів стали переможцями та поділять між собою 10 мільйонів гривень. Детальніше про те яка доля переможених проектів, можна прочитати у матеріалі «МикВісті».

Мешканці Миколаєва запропонували до реалізації у 2020 році 111 проектів у рамках Громадського бюджету.

2021 року миколаївці подали 166 ідей у ​​рамках програми «Громадський бюджет Миколаєва на 2022 рік», до голосування допустили 125 з них. Переможцями стали 40 проєктів на загальну суму 20 347,980 тисяч гривень. Серед них 12 великих, 21 маленький, сім соціальних проєктів.

Однак під час воєнного стану у 2022 році з місцевого бюджету не виділялись кошти на капітальні проєкти. А оскільки «Громадський бюджет» передбачає саме такі витрати, то реалізацію всіх ідей тимчасово зупинили.

У лютому 2025 року у Миколаєві затвердили нову програму громадського бюджету на 2025-2027 роки. Загальний обсяг фінансування програми складе понад 45 мільйонів гривень.