  • четвер

    23 жовтня, 2025

  • 15.5°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 23 жовтня , 2025 четвер

  • Миколаїв • 15.5° Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Миколаєві триває голосування за проєкти «Молодіжного громадського бюджету»

Миколаївська міська рада. Фото: архів «МикВісті»Миколаївська міська рада. Фото: архів «МикВісті»

У Миколаєві з 20 жовтня стартувало голосування за ініціативи конкурсу «Молодіжний громадський бюджет». Із 18 молодіжних проєктів у підсумку лише 10 найкращих отримають фінансування у розмірі до 8 000 доларів США кожен.

Як повідомили в Миколаївській міській раді, голосування триватиме до 27 жовтня. Мешканці можуть підтримати найцікавіші для себе ініціативи у зручному форматі — онлайн або офлайн.

Так, очне голосування доступне за адресами:

  • ЦНАП Заводського району — пр. Центральний, 11/5
  • ЦНАП Корабельного району — пр. Богоявленський, 314
  • Туристично-інформаційний центр — вул. Адміральська, 20 (1-й під’їзд, хол)

Онлайн же віддати свій голос можна на платформі e-DEM за посиланням: https://budget.e-dem.ua/4810100000/projects.

Переможців конкурсу планують оголосити до 30 жовтня.

Нагадаємо, «Молодіжний громадський бюджет» — це пілотний проєкт, який реалізується завдяки співпраці Миколаївської міської ради з міжнародною організацією Save the Children International.

Громадський бюджет Миколаєва

Реклама

Нагадаємо, що вересня 2017 року депутати Миколаївської міської ради затвердили Положення «Про Громадський бюджет міста Миколаєва У місті запровадили механізм залучення громадськості до розподілу коштів міського бюджету Миколаєва.

У 2018 році у Миколаєві вперше визначили проєкт миколаївців у рамках «Громадського бюджету». Дев'ять великих та дев'ятнадцять малих проектів стали переможцями та поділять між собою 10 мільйонів гривень. Детальніше про те яка доля переможених проектів, можна прочитати у матеріалі «МикВісті».

Мешканці Миколаєва запропонували до реалізації у 2020 році 111 проектів у рамках Громадського бюджету.

2021 року миколаївці подали 166 ідей у ​​рамках програми «Громадський бюджет Миколаєва на 2022 рік», до голосування допустили 125 з них. Переможцями стали 40 проєктів на загальну суму 20 347,980 тисяч гривень. Серед них 12 великих, 21 маленький, сім соціальних проєктів.

Однак під час воєнного стану у 2022 році з місцевого бюджету не виділялись кошти на капітальні проєкти. А оскільки «Громадський бюджет» передбачає саме такі витрати, то реалізацію всіх ідей тимчасово зупинили.

У лютому 2025 року у Миколаєві затвердили нову програму громадського бюджету на 2025-2027 роки. Загальний обсяг фінансування програми складе понад 45 мільйонів гривень.

Останні новини про: Миколаївська міська рада

У французькому місті Нарбонн відбулися два благодійні концерти на підтримку Миколаєва
У Миколаєві пройшов Чемпіонат України з синхронного плавання
Миколаївська міськрада пропонує звільнити частину орендарів від плати за комунальне майно під час війни
Реклама

Читайте також:

новини

Російські спецслужби замовили підпал будівлі суду Миколаєва: його капремонт обійдеться держбюджету у ₴5,6 млн

Аліса Мелік-Адамян
новини

Рада підтримала в першому читанні держбюджет-2026: громадам залишають 64% ПДФО

Аліна Квітко
новини

В Одеському зоопарку за майже ₴5 млн планують оновити опалення

Світлана Іванченко
новини

«Репортери без кордонів» номінували МикВісті на премію «Свобода преси»

Аліна Квітко
новини

На Миколаївщині кількість оголошень продажу квартир зросла на 21%, — аналітика

Світлана Іванченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Миколаївська міська рада

Миколаївська міськрада пропонує звільнити частину орендарів від плати за комунальне майно під час війни
У Миколаєві пройшов Чемпіонат України з синхронного плавання
У французькому місті Нарбонн відбулися два благодійні концерти на підтримку Миколаєва

Російські спецслужби замовили підпал будівлі суду Миколаєва: його капремонт обійдеться держбюджету у ₴5,6 млн

Виконком погодив інвестпрограму Миколаївської ТЕЦ на понад ₴56 млн

1 година тому

Місто на податках: чому скорочення ПДФО б’є по Миколаєву

Аліна Квітко

Головне сьогодні