Молодіжний громадський бюджет: у Миколаєві відберуть десять проєктів з фінансуванням до $8 тисяч

Миколаївська міська рада. Фото: архів «МикВісті»Миколаївська міська рада. Фото: архів «МикВісті»

У Миколаєві проведуть конкурс ідей «Молодіжного громадського бюджету». Фінансування проєктів відбуватиметься за рахунок міжнародної допомоги.

Про це стало відомо під час засідання виконавчого комітету Миколаївської міської ради у середу, 10 вересня, повідомляють «МикВісті».

Директорка департаменту економічного розвитку Тетяна Шуліченко зазначила, що це пілотний проєкт і реалізовуватиметься завдяки співпраці міської ради з організацією Save the Children International.

У конкурсі можуть взяти участь молодь від 18 до 28 років та реалізувати власні ідеї для розвитку громади. Переможцями оберуть 10 проєктів з фінансуванням не більше 8 тисяч доларів кожний. Їх реалізують за рахунок за рахунок коштів SCI.

«Особливість порівняно з класичним громадським бюджетом є те, що буде проведено хакатон (організований освітній захід, — прим.). Учасники хакатону зможуть взяти участь у подачі цих проєктів», — зазначила Тетяна Шуліченко.

Основні дати:

  • 23–25 вересня 2025 року – проведення хакатону, де учасники зможуть підготувати свої ідеї;
  • 26 вересня — 3 жовтня — подання проєктів;
  • 20 - 27 жовтня — голосування мешканців міста;
  • до кінця 2025 року — реалізація переможних проєктів.

У положенні конкурсу зазначається, що молодь зможе подавати свої ініціативи в різних сферах: підприємництво, адаптація до ринку праці, психічне здоров’я, підтримка переселенців тощо.

Голосування за молодіжні проєкти буде в онлайн-форматі на платформі e-DEM, а також у паперовому форматі у ЦНАПі та Туристично-інформаційному центрі за адресою: вулиця Адміральська, 20. Триватиме воно 8 днів, про старт повідомлять на сайті міськради.

Громадський бюджет Миколаєва

Нагадаємо, що вересня 2017 року депутати Миколаївської міської ради затвердили Положення «Про Громадський бюджет міста Миколаєва У місті запровадили механізм залучення громадськості до розподілу коштів міського бюджету Миколаєва. 

Реклама

У 2018 році у Миколаєві вперше визначили проєкт миколаївців у рамках «Громадського бюджету». Дев'ять великих та дев'ятнадцять малих проектів стали переможцями та поділять між собою 10 мільйонів гривень. Детальніше про те яка доля переможених проектів, можна прочитати у матеріалі «МикВісті».

Мешканці Миколаєва запропонували до реалізації у 2020 році 111 проектів у рамках Громадського бюджету. 

2021 року миколаївці подали 166 ідей у ​​рамках програми «Громадський бюджет Миколаєва на 2022 рік», до голосування допустили 125 з них.  Переможцями стали 40 проєктів на загальну суму 20 347,980 тисяч гривень. Серед них 12 великих, 21 маленький, сім соціальних проєктів.

Однак під час воєнного стану у 2022 році з місцевого бюджету не виділялись кошти на капітальні проєкти. А оскільки «Громадський бюджет» передбачає саме такі витрати, то реалізацію всіх ідей тимчасово зупинили.

У лютому 2025 року у Миколаєві затвердили нову програму громадського бюджету на 2025-2027 роки. Загальний обсяг фінансування програми складе понад 45 мільйонів гривень.

Apple Pay