 Тариф на вивезення сміття у Миколаєві залишиться без змін у 2026 році

Клуб

У Миколаєві поки не підвищуватимуть тариф на вивезення сміття

Чинний полігон ТПВ під Миколаєвом. Фото: архів МикВістіЧинний полігон ТПВ під Миколаєвом, архівне фото: МикВісті

У Миколаєві тариф на вивезення сміття поки не зросте і залишиться таким самим, як його встановили ще у 2024 році.

Відповідне рішення було прийнято у середу, 24 грудня, під час засідання виконавчого комітету Миколаївської міської ради, пишуть «МикВісті».

Як розповів заступник директора департаменту житлово-комунального господарства Миколаєва Ігор Набатов, комунальні підприємства «Обрій-ДКП» та «Миколаївкомунтранс» попросили залишити тариф без змін до отримання всіх статистичних даних за 2025 рік.

— Пропоную залишити тариф, затверджений попереднім рішенням виконкому 25 грудня 2024 року, на нинішньому рівні. Яка необхідність такого рішення? Справа в тому, що чинна постанова Кабінету Міністрів №1031, яка регулює порядок розрахунку тарифів, передбачає визначення тарифу за календарний рік — з 1 січня по 31 грудня. Наші два перевізники звернулися з проханням залишити тариф на поточному рівні принаймні до моменту, коли будуть отримані всі статистичні дані за 2025 рік. Це дозволить розглянути можливість перерахунку або визначити, що перерахунок не потрібен, — сказав Ігор Набатов.

Засідання виконкому 24 грудня 2025 року, скриншот з трансляціїЗасідання виконкому 24 грудня 2025 року, скриншот з трансляції

Як відомо, з 1 січня 2025 року для комунального підприємства «Миколаївкомунтранс» діють наступні тарифи:

  • збирання, перевезення змішаних (твердих) побутових відходів — 246,11 гривень/кубометр;
  • збирання, перевезення великогабаритних побутових відходів — 277,84 гривень/кубометр;
  • збирання, перевезення ремонтних побутових відходів — 277,84 гривень/кубометр.

Тарифи для комунального підприємства «Обрій-ДКП»:

  • збирання, перевезення змішаних (твердих) побутових відходів — 271,81 гривень/кубометр;
  • збирання, перевезення великогабаритних побутових відходів — 444,93 гривень/кубометр;
  • збирання, перевезення ремонтних побутових відходів — 427,74 гривень/кубометр.

Нагадаємо, сортування сміття у Миколаєві довгі роки залишалося на папері, але у вересні 2024 року міська рада затвердила порядок функціонування комплексу з сортування побутових відходів та оголосила інвестиційний конкурс на визначення підрядника. Переможець конкурсу мав побудувати сортувальну лінію біля полігону ТПВ і запустити систему роздільного збору сміття на рівні міста.

«МикВісті» розібралися, як пройшов конкурс, чому він викликав критику і що чекає на полігон у найближчі роки. Детальніше читайте у нашій статті «Як в Миколаєві хочуть почати сортувати сміття».

