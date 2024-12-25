У Миколаєві з 1 січня зросте тариф на вивезення сміття

Вивезення сміття. Архівне фото "МикВісті"

У Миколаєві з нового року подорожчає послуга вивезення сміття для абонентів КП «Миколаївкомунтранс» та КП «Обрій-ДКП». Загалом по місту вартість зросте від 5% до 15%

Відповідне рішення ухвалили на засіданні виконкому Миколаївської міської ради у середу, 25 грудня, повідомляють «МикВісті».

Начальник відділу цін та цінової політики управління з розвитку споживчого ринку департаменту економічного розвитку Миколаївської міської ради Олена Боличевська зазначила, що підприємства провели відповідні перерахунки з урахуванням усіх змін. Нові тарифи почнуть діяти з 1 січня 2025 року.