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У Миколаєві з 1 січня зросте тариф на вивезення сміття

Вивезення сміття. Архівне фото Вивезення сміття. Архівне фото "МикВісті"

У Миколаєві з нового року подорожчає послуга вивезення сміття для абонентів КП «Миколаївкомунтранс» та КП «Обрій-ДКП». Загалом по місту вартість зросте від 5% до 15%

Відповідне рішення ухвалили на засіданні виконкому Миколаївської міської ради у середу, 25 грудня, повідомляють «МикВісті».

Начальник відділу цін та цінової політики управління з розвитку споживчого ринку департаменту економічного розвитку Миколаївської міської ради Олена Боличевська зазначила, що підприємства провели відповідні перерахунки з урахуванням усіх змін. Нові тарифи почнуть діяти з 1 січня 2025 року.

Видалення (захоронення) побутових відходів КП «Миколаївкомунтранс» коштуватиме — 272,10 гривень/тонна та 41,90 гривень/кубометр. Наразі вартість становить 267,54 гривень/тонна та 41,20 гривень/кубометр.

Для комунального підприємства «Миколаївкомунтранс» затвердили наступні тарифи:

  • збирання, перевезення змішаних (твердих) побутових відходів — 246,11 гривень/кубометр (наразі вартість 230,92 гривень/кубометр)
  • збирання, перевезення великогабаритних побутових відходів — 277,84 гривень/кубометр (наразі вартість 278,75 гривень/кубометр)
  • збирання, перевезення ремонтних побутових відходів — 277,84 гривень/кубометр (наразі вартість 278,75 гривень/кубометр)

Нові тарифи і для комунального підприємства «Обрій-ДКП»:

  • збирання, перевезення змішаних (твердих) побутових відходів — 271,81 гривень/кубометр (наразі вартість 236,55 гривень/кубометр)
  • збирання, перевезення великогабаритних побутових відходів — 444,93 гривень/кубометр (наразі вартість 346,15 гривень/кубометр)
  • збирання, перевезення ремонтних побутових відходів — 427,74 гривень/кубометр (наразі вартість 396,41 гривень/кубометр)

Нагадаємо, що у Миколаєві обрали підрядника, який впродовж наступного року займатиметься утилізацією сміття на території міста. Оголошена вартість цих робіт складає 5 мільйонів гривень.

Також повідомлялося, що у Миколаєві планують побудувати станцію для сортування побутових відходів біля діючого міського звалища.

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