На утилізацію сміття у Миколаєві планують витратити ₴5 млн впродовж 2025 року

Нова техніка комунального підприємства «Миколаївкомунтранс», червень 2024 року, фото «МикВісті»

У Миколаєві шукають підрядника, який впродовж наступного року займатиметься утилізацією сміття на території міста. Оголошена вартість цих робіт складає 5 мільйонів гривень.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «МикВісті».

Замовник робіт – Миколаївське квартирно-експлуатаційне управління. Підрядник повинен буде займатися утилізацією та видаленням сміття з допомогою траспорту у період з 1 січня по 31 грудня 2025 року.

Загалом йдеться про 20 тисяч метрів кубічних загального об'єму сміття, яке працівники підрядної компанії повинні будуть доставляти на міський полігон відходів або на інші санкціоновані звалища.

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Полігон ТПВ під Миколаєвом

Ще у 2020 році у коментарі «МикВісті» міський голова Миколаєва повідомив, що діючого полігону ТПВ міста вистачить ще на 10 років роботи, тобто до 2030 року.

Він знаходиться на території Веснянської сільської ради у Миколаївському районі. Полігон ввели в експлуатацію у 1972 році з розрахунком роботи – 50 років, тобто до 2022 року. Воно розраховане на захоронення 50 мільйонів кубічних метрів відходів.

У звіті про стратегічну екологічну оцінку проекту генерального плану Миколаєва, який було опубліковано у 2018 році, зазначалося, що потужності міського полігону вичерпані на 98%. Тому, додали там, вкрай необхідне будівництво нових сучасних потужностей сортування та перероблення сміття, запровадження роздільного збору сміття та збільшення об’ємів використання вторинної сировини.

Водночас у Миколаєві планують побудувати станцію для сортування побутових відходів біля діючого міського звалища.

У Первомайську планують протягом двох років побудувати новий міський полігон ТПВ, а в Южноукраїнську виділять 6,5400 гектарів землі під розміщення нового полігону твердих побутових відходів.

Читайте також статтю «МикВісті» «Сміттєва реформа на шляху до ЄС: як Миколаївщина вчиться справлятися з відходами за новими стандартами». У ній ми повідомляли, що більшість нинішніх полігонів в Україні не відповідають вимогам законодавства. До 2030 року їх мають реорганізувати, а деякі ліквідувати.