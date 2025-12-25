З 2026 року механізоване прибирання усіх вулиць Миколаєва здійснюватиме «ЕЛУ Автодоріг»

Техніка, яка прибирає вулиці місті. Фото: МикВісті

З 1 січня 2026 року механізоване прибирання вулиць Миколаєва передадуть комунальному підприємству «ЕЛУ Автодоріг», а частину робіт зі знесення аварійних дерев — районним адміністраціям.

Відповідне рішення було прийнято у середу, 24 грудня, під час засідання виконавчого комітету Миколаївської міської ради, пишуть «МикВісті».

Як пояснив заступник директора департаменту житлово-комунального господарства Миколаєва Ігор Набатов, зміни пов’язані з тим, що комунальне підприємство «ЕЛУ Автодоріг» «добре зарекомендувало себе» в механізованому прибиранні вулиць і доріг.

— Йдеться про внесення змін до рішення щодо розмежування повноважень у сфері благоустрою між комунальними підприємствами та виконавчими органами Миколаївської міської ради. У цьому випадку зміни стосуються двох основних питань. Перше — з огляду на те, що комунальне підприємство «ЕЛУ Автодоріг» добре себе зарекомендувало у механізованому прибиранні вулиць і доріг, з 1 січня 2026 року всі питання, пов’язані з механізованим прибиранням території Миколаєва передати від районних адміністрацій підприємству «ЕЛУ Автодоріг», — сказав Ігор Набатов.

Крім того, Ігор Набатов розповів, що комунальне підприємство «Миколаївські парки» не встигає опрацьовувати всі звернення щодо знесення аварійних дерев, тому частину цієї роботи передадуть районним адміністраціям.

— По-друге, через те, що комунальне підприємство «Миколаївські парки» не встигає обробляти всі звернення щодо знесення дерев у місті, і за наявності відповідних актів від Департаменту житлово-комунального господарства, погоджених з Держекоінспекцією, було вирішено частину дерев на прибиральних територіях передати на баланс районних адміністрацій. Це дозволить охопити якомога більше дерев, які можуть бути потенційно небезпечними та підлягають знесенню, — сказав Ігор Набатов.

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич додав, що адміністрації й надалі контролюватимуть механізоване прибирання та погоджуватимуть графіки робіт, але більше не оплачуватимуть ці послуги. Прибирання виконуватиме комунальне підприємство «ЕЛУ Автодоріг» і воно отримуватиме відповідне фінансування.

Нагадаємо, що у серпні виконавчий комітет Миколаївської міської ради з другої спроби підтримав запуск механізованого прибирання вулиць і доріг технікою, яка закуплена для міста за кошти держбюджету. Зазначається, що прибирання цією технікою втричі зменшить витрати з місцевого бюджету.

Також нагадаємо, що комунальному підприємству «ЕЛУ Автодоріг» хочуть офіційно додати нові функції — від демонтажу зруйнованих будівель до впорядкування прибудинкових територій.

Техніку, якою планують виконувати ці завдання, підприємство отримало в межах допомоги від японської організації JICA. Зараз вона використовується на майданчику з переробки будівельного сміття, яке, зокрема, утворилось внаслідок російських обстрілів міста, але вона також придатна для демонтажу та розчищення територій.