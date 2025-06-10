У Миколаєві запрацював завод із переробки будівельного сміття

Місце зберігання відходів руйнації на міському полігоні Миколаєва, грудень 2023 року, фото «МикВісті»

У Миколаєві почав працювати новий завод із переробки будівельного сміття від будинків пошкоджених під час обстрілу міста.

Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.

Проєкт реалізували за підтримки Японської агенції міжнародного співробітництва (JICA), яка надала спеціалізовану техніку. За словами мера, протягом минулого року працівники навчалися, облаштовували території та тестували обладнання.Тепер підприємство запущене у повному обсязі.

«На жаль, через численні обстріли в місті пошкоджено або зруйновано чимало будівель. Тепер будівельні залишки ми звозимо на завод, де їх переробляють у щебеневу крихту різних фракцій. Цей матеріал може використовуватись, зокрема, для дорожніх робіт», — додав Олександр Сєневич.

Робота заводу із переробки будівельних матеріалів. Фото: Миколаївська міська рада

Робота заводу із переробки будівельних матеріалів. Фото: Миколаївська міська рада

Робота заводу із переробки будівельних матеріалів. Фото: Миколаївська міська рада

Робота заводу із переробки будівельних матеріалів. Фото: Миколаївська міська рада

Робота заводу із переробки будівельних матеріалів. Фото: Миколаївська міська рада

Робота заводу із переробки будівельних матеріалів. Фото: Миколаївська міська рада

Робота заводу із переробки будівельних матеріалів. Фото: Миколаївська міська рада

Робота заводу із переробки будівельних матеріалів. Фото: Миколаївська міська рада

Робота заводу із переробки будівельних матеріалів. Фото: Миколаївська міська рада

Робота заводу із переробки будівельних матеріалів. Фото: Миколаївська міська рада

Робота заводу із переробки будівельних матеріалів. Фото: Миколаївська міська рада

Робота заводу із переробки будівельних матеріалів. Фото: Миколаївська міська рада

Робота заводу із переробки будівельних матеріалів. Фото: Миколаївська міська рада

Нагадаємо, що у Миколаєві майданчик для тимчасового зберігання відходів руйнації мав запрацювати тестово з 1 травня протягом 45 днів.

Відходи руйнації на Миколаївщині

На кінець 2023 року Миколаївщина — серед шести областей, що найбільше засмічені відходами руйнації: вони займають територію в понад півмільйона метрів квадратних регіону. Зараз частина цих відходів зберігається на сміттєвих полігонах, ще частина — досі на місцях руйнації. Це завдає шкоди довкіллю області: відходи руйнації забруднюють воду, грунти, повітря. А тому постає питання їх професійної утилізації та повторної переробки для відбудови області, розповідається у статті «НикВести» «Підняти з руїн: Як на Миколаївщині збираються позбуватися відходів руйнації?».

Станом на кінець листопада 2023 року будівельним сміттям, утвореним внаслідок обстрілів, було засмічено 57 гектарів території Миколаївської області. Водночас в Департаменті житлово-комунального господарства Миколаєва повідомляли, що до кінця 2023 року місто має отримати спеціальну установку для подрібнення відходів руйнації.

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Протягом 2023 року у Миколаївській області визначили п’ять місць тимчасового зберігання відходів від руйнувань.

Водночас на території Миколаївської області збираються збудувати завод з переробки будівельних відходів, які утворилися внаслідок ворожих обстрілів. Передбачається, що завод працюватиме для переробки будівельних відходів двох областей: Миколаївської та Херсонської, сказав голова Шевченківської громади Олег Пилипенко. У Шевченківській громаді хочуть також зайнятися утилізацією небезпечних відходів руйнації, що містять азбест.

Зокрема японська агенція з міжнародного співробітництва JICA, що планує збудувати у Миколаєві завод з переробки твердих побутових відходів, передала місту техніку для переробки будівельного сміття на суму близько 5 мільйонів євро. Реалізація проєкту з будівництва в Миколаєві заводу з переробки будівельного сміття почнеться на початку 2025 року, а навчати персонал почнуть вже восени. Його планують використовувати для потреб ще двох областей: Херсонщини та частини Кіровоградщини.

Станом на 1 липня 2024 року через російські обстріли на Миколаївщині утворилося майже 6 тисяч тонн будівельних відходів.

Читайте також статтю «МикВісті» «Ековідбудова півдня: куди зникають відходи руйнації та чим корисний приклад Харкова».

Читайте також статтю «МикВісті» «Коли у Миколаєві запрацює станція переробки будівельного сміття: що затримує процес».