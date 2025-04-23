У Миколаєві з 1 травня запрацює тестовий майданчик для зберігання та сортування відходів від руйнувань

Будівельне сміття на території зруйнованого корпусу педагогічного університету, фото: архів «МикВісті»

У Миколаєві готуються до запуску майданчика для тимчасового зберігання відходів руйнації. Його почнуть тестово експлуатувати з 1 травня протягом 45 днів.

Відповідне рішення ухвалили 23 квітня на засіданні виконкому міської ради, повідомляють «МикВісті».

Майданчик працюватиме на території, що перебуває у постійному користуванні КП «ЕЛУ Автодоріг». Тут збиратимуть, сортуватимуть, оброблятимуть і тимчасово зберігатимуть відходи, а також отриману з них вторинну сировину.

Проєкт реалізують у межах другої фази Програми екстреного відновлення, яку підтримує уряд Японії через агентство JICA. Рішення також відповідає вимогам урядової постанови №1073 щодо управління відходами, які виникли внаслідок бойових дій.

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«КП «ЕЛУ Автодоріг» має забезпечити фіксацію всіх етапів роботи майданчика, а також документувати пов’язані витрати — це необхідно для можливого подальшого фінансування або компенсації», — зазначено в документації.

Департамент ЖКГ, зі свого боку, організує завезення відходів та фінансування процесу. За результатами тестового періоду буде розроблено та винесено на затвердження офіційний порядок функціонування майданчика.

Відходи руйнації на Миколаївщині

На кінець 2023 року Миколаївщина — серед шести областей, що найбільше засмічені відходами руйнації: вони займають територію в понад півмільйона метрів квадратних регіону. Зараз частина цих відходів зберігається на сміттєвих полігонах, ще частина — досі на місцях руйнації. Це завдає шкоди довкіллю області: відходи руйнації забруднюють воду, грунти, повітря. А тому постає питання їх професійної утилізації та повторної переробки для відбудови області, розповідається у статті «НикВести» «Підняти з руїн: Як на Миколаївщині збираються позбуватися відходів руйнації?».

Станом на кінець листопада 2023 року будівельним сміттям, утвореним внаслідок обстрілів, було засмічено 57 гектарів території Миколаївської області. Водночас в Департаменті житлово-комунального господарства Миколаєва повідомляли, що до кінця 2023 року місто має отримати спеціальну установку для подрібнення відходів руйнації.

Протягом 2023 року у Миколаївській області визначили п’ять місць тимчасового зберігання відходів від руйнувань.

Водночас на території Миколаївської області збираються збудувати завод з переробки будівельних відходів, які утворилися внаслідок ворожих обстрілів. Передбачається, що завод працюватиме для переробки будівельних відходів двох областей: Миколаївської та Херсонської, сказав голова Шевченківської громади Олег Пилипенко. У Шевченківській громаді хочуть також зайнятися утилізацією небезпечних відходів руйнації, що містять азбест.

Зокрема японська агенція з міжнародного співробітництва JICA, що планує збудувати у Миколаєві завод з переробки твердих побутових відходів, передала місту техніку для переробки будівельного сміття на суму близько 5 мільйонів євро. Реалізація проєкту з будівництва в Миколаєві заводу з переробки будівельного сміття почнеться на початку 2025 року, а навчати персонал почнуть вже восени. Його планують використовувати для потреб ще двох областей: Херсонщини та частини Кіровоградщини.

Станом на 1 липня 2024 року через російські обстріли на Миколаївщині утворилося майже 6 тисяч тонн будівельних відходів.

Читайте також статтю «МикВісті» «Ековідбудова півдня: куди зникають відходи руйнації та чим корисний приклад Харкова».

Читайте також статтю «МикВісті» «Коли у Миколаєві запрацює станція переробки будівельного сміття: що затримує процес».

Станцію з переробки будівельного сміття у Миколаєві планують запустити вже навесні 2025 року.