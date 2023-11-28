Спеціальна установка для подрібнення відходів руйнації у Харкові

В Департаменті житлово-комунального господарства Миколаєва повідомили, що до кінця 2023 року місто має отримати спеціальну установку для подрібнення відходів руйнації.

Про це йдеться у статті «Ековідбудова півдня: куди зникають відходи руйнації та чим корисний приклад Харкова», пишуть «НикВести».

— Зараз ми працюємо з донорськими організаціями. Їх на сьогодні дві: ПРООН та USAID готові надати нам техніку для подрібнення відходів від руйнувань. Протягом місяця, судячи з усього, ми все ж отримаємо цю установку для повторної переробки таких відходів, — повідомив заступник директора Департаменту житлово-комунального господарства Ігор Набатов.

Цієї установки буде достатньо для того, щоб подрібнити все утворене на сьогодні будівельне сміття у Миколаєві, додав він.

Сьогодні за таким принципом працює Харків. Ще до війни місто придбало спеціальний подрібнювач і використовувало його для переробки «класичного» будсміття, але через війну ця робота дещо змінилася.

Оскільки відходи руйнації мають великі габарити, перед подрібненням використовують гідромолот. Великі глиби розламують на кілька частин і після цього вже завантажують до подрібнювача. Він зменшує об'єм відходів у п'ять-вісім разів. Так купи відходів перетворюють у будівельні матеріали, які потім можна використовувати для виготовлення свіжого бетону.

Нагадаємо, станом на кінець листопада будівельним сміттям, утвореним внаслідок обстрілів, засмічено 57 гектарів території Миколаївської області.