В ДЖКГ Миколаєва кажуть, що станцію переробки будсміття потрібно запустити навесні: «Якщо техніка стоятиме без роботи, японці її заберуть»

Місце зберігання відходів руйнації на міському полігоні Миколаєва, грудень 2023 року, фото «МикВісті»

Станцію з переробки будівельного сміття у Миколаєві планують запустити вже навесні 2025 року.

Про це сказав директор департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради Дмитро Бездольний під час брифінгу 17 січня, пишуть «МикВісті».

— Будівництво майданчику з переробки сміття вже триває. Було рішення сесії, воно було погоджене ОВА. Землю виділяли на виїзді по Баштанському шосе, праворуч. Сподіваюсь, що навесні, скажемо так, він вже почне працювати. Ми самі зацікавлені, щоб це було якомога швидше, до того ж є сторонній стимул – японці надають допомогу, але вони контролюють, щоб вона використовувалась. Тобто якщо техніка стоятиме в нас без роботи, то вони знайдуть куди її передати далі. Тому такий подвійний стимул, — сказав Дмитро Бездольний.

На будівництво станції з переробки будсміття з бюджету Миколаєва у 2024 році виділили 10 мільйонів гривень, а цьогоріч – ще 30 мільйонів гривень, повідомив директор департаменту ЖКГ.

— Це така мінімальна потреба. Здебільшого кошти йдуть на бетонні конструкції. Ці машини для переробки сміття дуже важкі – їх треба встановлювати на бетонні плити. В минулому році була закупівля частини матеріалів: заборів, плит і так далі. В цьому році закупівлі будуть продовжені, як і облаштування. Також недешево коштуватиме підключення до електричних та газових мереж, – додав Дмитро Бездольний.

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Відходи руйнації на Миколаївщині

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На кінець 2023 року Миколаївщина — серед шести областей, що найбільше засмічені відходами руйнації: вони займають територію в понад півмільйона метрів квадратних регіону. Зараз частина цих відходів зберігається на сміттєвих полігонах, ще частина — досі на місцях руйнації. Це завдає шкоди довкіллю області: відходи руйнації забруднюють воду, грунти, повітря. А тому постає питання їх професійної утилізації та повторної переробки для відбудови області, розповідається у статті «НикВести» «Підняти з руїн: Як на Миколаївщині збираються позбуватися відходів руйнації?».

Станом на кінець листопада 2023 року будівельним сміттям, утвореним внаслідок обстрілів, було засмічено 57 гектарів території Миколаївської області. Водночас в Департаменті житлово-комунального господарства Миколаєва повідомляли, що до кінця 2023 року місто має отримати спеціальну установку для подрібнення відходів руйнації.

Протягом 2023 року у Миколаївській області визначили п’ять місць тимчасового зберігання відходів від руйнувань.

Водночас на території Миколаївської області збираються збудувати завод з переробки будівельних відходів, які утворилися внаслідок ворожих обстрілів. Передбачається, що завод працюватиме для переробки будівельних відходів двох областей: Миколаївської та Херсонської, сказав голова Шевченківської громади Олег Пилипенко. У Шевченківській громаді хочуть також зайнятися утилізацією небезпечних відходів руйнації, що містять азбест.

Зокрема японська агенція з міжнародного співробітництва JICA, що планує збудувати у Миколаєві завод з переробки твердих побутових відходів, передала місту техніку для переробки будівельного сміття на суму близько 5 мільйонів євро. Реалізація проекту з будівництва в Миколаєві заводу з переробки будівельного сміття почнеться на початку 2025 року, а навчати персонал почнуть вже восени.

Станом на 1 липня 2024 року через російські обстріли на Миколаївщині утворилося майже 6 тисяч тонн будівельних відходів.

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