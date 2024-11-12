У бюджет Миколаєва на 2025 рік пропонують закласти ₴30 млн на дооблаштування сортувальної станції — без фінансування проєкт можуть «заморозити»

Будівельне сміття на території зруйнованого корпусу педагогічного університету, фото: «МикВісті»

Департамент житлово-комунального господарства пропонує закласти 30 мільйонів гривень на завершення облаштування станції переробки будівельного сміття у бюджет Миколаївської громади на 2025 рік.

Пропозиції до бюджету на 2025 рік опубліковані на платформі департаменту фінансів Миколаївської міської ради.

У коментарі «МикВісті» директор департаменту ЖКГ Дмитро Бездольний зазначив, що не впевнений, чи депутати підтримають цю пропозицію, адже місто має й інші нагальні потреби.

— Розраховувати на якийсь певний результат ми не можемо, депутати все будуть зважувати доцільність. Прогнозувати, буде пропозиція прийнята чи ні у таких умовах, дуже важко, бюджет цього року дуже складний, наступного року буде ще складніше, — зазначив Дмитро Бездольний.

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Нагадаємо, що цьогоріч на облаштування станції переробки з місцевого бюджету виділили 10 мільйонів гривень, проте комунальне підприємство «ЕЛУ Автодоріг» коштів ще не отримало. За словами Дмитра Бездольного, комунальники мають отримати фінансування до кінця листопада, а розпочати роботи з переробки планують вже наприкінці грудня цього року.

Директор департаменту ЖКГ пояснив, що цих коштів вистачить лише на першочергові роботи для запуску процесу переробки. Однак у 2025 році станцію планують підключити до автономної системи живлення та підключити до інших необхідних комунікацій.

— Те, що в цьому році виділили, дозволить провести першочергові роботи. Але треба враховувати, що це тільки базове облаштування. Кошти, які ми пропонуємо на наступний рік, передбачають підведення усіх комунікацій — газу, електрики, встановлення автономної електростанції, що є необхідними для повноцінної роботи станції, — додав Дмитро Бездольний.

Він не виключає, що у разі відхилення пропозиції департаменту проєкт доведеться «заморозити». Якщо ж депутати підтримають виділення 30 мільйонів гривень, ці кошти, за словами Бездольного, не покриють усіх запланованих проєктом робіт. Поруч зі станцією переробки також планують побудувати асфальтний завод, проте фінансування для цього поки що немає.

«Скажімо так, воно не покриє всього, що там планується надалі, у тому числі будівництво асфальтного заводу. На цій самій ділянці, поряд зі станцією переробки планується асфальтний завод, щоб у міста був свій асфальт і щоб знизити його собівартість. Але саме станція переробки відходів зможе вже безперебійно працювати, — підсумував Дмитро Бездольний.

Нагадаємо, що з початку повномасштабної війни Миколаєві накопичилося близько 120 тисяч тонн будівельного сміття. За попередніми оцінками, для повної утилізації цього обсягу знадобиться щонайменше три роки.

Читайте матеріал «МикВісті» «Коли у Миколаєві запрацює станція переробки будівельного сміття: що затримує процес».