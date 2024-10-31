У Миколаєві накопичилося близько 120 тис. тонн відходів руйнації: на переробку потрібно мінімум 3 роки

У Миколаєві накопичилося близько 120 тисяч тон будівельного сміття. Архівне фото «МикВісті» для ілюстрації

З початку повномасштабної війни Миколаєві накопичилося близько 120 тисяч тонн будівельного сміття.

Про це «МикВісті» розповів директор комунального підприємства «ЕЛУ Автодоріг», яке займається створенням сортувальної станції та у подальшому переробкою відходів руйнації, Віталій Шевченко.

За попередніми оцінками, для повної утилізації цього обсягу знадобиться щонайменше три роки.

— У місті пошкоджено більш ніж 2 тисячі житлових будинків, це як великі багатоповерхівки, так і приватні оселі, також зруйновані школи та інші будівлі. Обсяг сміття, що утворилося після руйнувань, складає приблизно 120 тисяч тонн, і це лише те що задекларовано. На жаль, кількість відходів постійно збільшується, нам потрібно від 3 до 5 років, щоб усе переробити, — сказав Віталій Шевченко.

Директор комунального підприємства «ЕЛУ Автодоріг» Віталій Шевченко. Фото «МикВісті»

Сортавальну станцію для будівельного сміття у Миколаєві планують запустити в грудні, однак реалізацію процесу затримує розмінування ділянки, яку виділили під її розміщення. Детальніше про плани з переробки відходів руйнації читайте у статті «МикВісті» «Коли у Миколаєві запрацює станція переробки будівельного сміття: що затримує процес».