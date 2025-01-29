«Потужність буде велика», — завод у Миколаєві перероблятиме будсміття ще для двох областей

Будівельне сміття на території зруйнованого корпусу педагогічного університету, фото: «МикВісті»

Завод з переробки будівельного сміття у Миколаєві планують використовувати для потреб ще двох областей: Херсонщини та частини Кіровоградщини.

Про це у коментарі «МикВісті» повідомив заступник міського голови Сергій Коренєв.

— Дивіться, 100% зможемо охоплювати Херсонську область. Я розраховую, що це взагалі буде Херсонська область й, можливо, навіть якась частина Кіровоградської області. Потужність цього заводу буде досить велика. Оскільки це не просто японський проєкт, а це проєкт, який підтриманий японцями з двох боків — JICA і UNDP — і з іншого боку ще USAID, — сказав заступник міського голови.

Він також додав, що у міста є техніка, яка може переробляти відходи руйнації одразу на місці ліквідації наслідків обстрілів.

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— У нас комплект обладнання не тільки стаціонарний, а ще є такі дробарки, які тралами перевозяться до безпосередньо місця проведення будівельних робіт чи ліквідації наслідків, які можуть дробити на місці. І це широкий спектр обладнання, який можна буде використовувати. Тобто і локальний, і безпосередньо стаціонарний, — сказав Сергій Коренєв.

На питання журналіста, чи може місто заробляти на послугах з переробки будівельного сміття, заступник міського голови відповів, що «це не виключено».

— Чому це має бути виключено? По закону там є певні нюанси, пов'язані з використанням цієї допомоги в комерційних цілях, але це стосується більше гуманітарної допомоги, а не міжнародної технічної. Просто це все має бути правильно оформленим юридичним шляхом. Якщо ліквідація наслідків, то це робиться безкоштовно за кошт міста. Якщо це будівельні роботи, це ж не значить, що це будівельне сміття не підлягає переробці. Воно 100% підлягає. В нашому випадку буде переробка. Буде не талончик на захоронення, а талончик чи якийсь акт приймання-передачі на переробку в інертні матеріали, — пояснив Сергій Коренєв.

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Станцію з переробки будівельного сміття у Миколаєві планують запустити вже навесні 2025 року.

Відходи руйнації на Миколаївщині

На кінець 2023 року Миколаївщина — серед шести областей, що найбільше засмічені відходами руйнації: вони займають територію в понад півмільйона метрів квадратних регіону. Зараз частина цих відходів зберігається на сміттєвих полігонах, ще частина — досі на місцях руйнації. Це завдає шкоди довкіллю області: відходи руйнації забруднюють воду, грунти, повітря. А тому постає питання їх професійної утилізації та повторної переробки для відбудови області, розповідається у статті «НикВести» «Підняти з руїн: Як на Миколаївщині збираються позбуватися відходів руйнації?».

Станом на кінець листопада 2023 року будівельним сміттям, утвореним внаслідок обстрілів, було засмічено 57 гектарів території Миколаївської області. Водночас в Департаменті житлово-комунального господарства Миколаєва повідомляли, що до кінця 2023 року місто має отримати спеціальну установку для подрібнення відходів руйнації.

Протягом 2023 року у Миколаївській області визначили п’ять місць тимчасового зберігання відходів від руйнувань.

Водночас на території Миколаївської області збираються збудувати завод з переробки будівельних відходів, які утворилися внаслідок ворожих обстрілів. Передбачається, що завод працюватиме для переробки будівельних відходів двох областей: Миколаївської та Херсонської, сказав голова Шевченківської громади Олег Пилипенко. У Шевченківській громаді хочуть також зайнятися утилізацією небезпечних відходів руйнації, що містять азбест.

Зокрема японська агенція з міжнародного співробітництва JICA, що планує збудувати у Миколаєві завод з переробки твердих побутових відходів, передала місту техніку для переробки будівельного сміття на суму близько 5 мільйонів євро. Реалізація проєкту з будівництва в Миколаєві заводу з переробки будівельного сміття почнеться на початку 2025 року, а навчати персонал почнуть вже восени.

Станом на 1 липня 2024 року через російські обстріли на Миколаївщині утворилося майже 6 тисяч тонн будівельних відходів.

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