У Вознесенську до кінця року планують збудувати сонячну електростанцію: витратять понад ₴1 млн

Сонячні електростанції на даху будинку у Миколаєві. Ілюстративне фото: «МикВісті»

У Вознесенську до кінця року планують завершити будівництво сонячної електростанції потужністю 50 кВт. Очікувана вартість проєкту становить 1 мільйон 36 тисяч 303 гривень.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «МикВісті».

У відповідь на інформаційний запит «МикВісті» Вознесенська міська рада повідомила, що це буде перша встановлена сонячна станція в місті цьогоріч.

Очікувана річна генерація електроенергії становитиме 41 тисячу 204 кВт·год.

«Встановлення СЕС передбачається для компенсації власного споживання об'єкта та резервного живлення. Очікувана річна генерація електроенергії становить 41204 кВт год», — додали в міській раді.

Завершити роботи планують до кінця 2025 року.

NEFCO дасть Миколаєву понад 14 млн євро на тепло і сонячну енергію: що відомо

У липні Миколаївська міська рада підписала грантову угоду з Північною екологічною фінансовою корпорацією (NEFCO) на суму понад 14 мільйонів євро.

Йдеться про надання гранту обсягом понад 14 мільйонів євро на впровадження проєктів з енергоефективності та відновлюваної енергетики в місті.

Кошти будуть спрямовані на два ключові напрями:

7,2 мільйона євро — на встановлення індивідуальних теплових пунктів (ІТП) у житлових будинках. Це дозволить регулювати подачу тепла в кожному будинку, зменшити споживання енергії та підвищити комфорт мешканців.

7,2 мільйона євро — на будівництво трьох сонячних електростанцій потужністю по 9,2 МВт. Вони забезпечуватимуть місто чистою енергією та сприятимуть зменшенню залежності від традиційних джерел.

Фінансування здійснюватиметься без участі міського бюджету чи комунальних підприємств — кошти надходитимуть безпосередньо підрядним організаціям.