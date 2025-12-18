У Вознесенську відновили водопостачання після нічного обстрілу Росії
Після наслідків російської атаки уночі 18 грудня у Вознесенську відновили водопостачання.
Про це повідомили в Вознесенській міській раді.
«Водовідведення в місті відновлено, водопостачання подається у звичайному режимі. Можливі незначні затримки, поки система наповниться повністю. Аварійні наслідки ворожої атаки ліквідовано», — йдеться у повідомленні.
Електрика наразі надходить напряму з атомної електростанції.
Нагадаємо, раніше міський голова Євгеній Величко розповів у коментарі для «Суспільного», що внаслідок нічного обстрілу Росії було пошкоджено живлення системи водовідведення.
«На цей час у нас залишилася проблематика з водопостачанням через те, що пошкоджено водовідведення, точніше живлення водовідведення зараз пошкоджено. Від того ми не можемо запустити водопостачання», — сказав він.
Раніше також повідомлялось, що вночі 18 грудня росіяни вдарили по енергетичних об’єктах Миколаївської області. Внаслідок атаки без електропостачання залишилися населені пункти у Вознесенському та Миколаївському районах.
