У Миколаєві музею Верещагіна передали триптих «Козацька Атлантида», присвячений трагедії на Каховській ГЕС. Фото: МикВісті

У середу, 17 грудня, Миколаївському обласному художньому музею імені Василя Верещагіна передали триптих «Козацька Атлантида» з серії картин лауреатки Всеукраїнської художньої премії імені Андрія Антонюка Ольги Артим.

На заході побувала кореспондентка «МикВісті».

Робота «Козацька Атлантида» складається з трьох частин — «Біль», «Пробудження» та «Лють». Як зазначає авторка, ці роботи є маніфестацією почуттів, які виникли в неї після звістки про підрив російськими військами греблі на Каховській гідроелектростанції у 2023 році.

Триптих «Козацька Атлантида». Фото: МикВісті

Незабаром з-під товщі води Каховського водосховища постав Великий Луг — унікальна територія, що була затоплена під час будівництва радянською владою найнижчої за течією Дніпра електростанції з так званого Дніпровського каскаду. Так, близько 400 квадратних кілометрів островів і берегів зникли під дніпровською водою, поховавши із собою села, хутори церкви та цвинтарі, які в другій половині XV століття були колискою запорозького козацтва.

Ольга Артим. Фото: МикВісті

Над триптихом художниця працювала протягом року. Згодом ця робота перемогла в одній із номінацій — «Живопис» — Всеукраїнської художньої премії імені Андрія Антонюка у сфері образотворчого мистецтва 2025 року.

Частини триптиху «Козацька Атлантида». Фото: МикВісті Частини триптиху «Козацька Атлантида». Фото: МикВісті Частини триптиху «Козацька Атлантида». Фото: МикВісті

Заступник начальника управління культури, національностей та релігій Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Бойченко зазначив, що цьогоріч у конкурсному відборі брали участь 17 митців із різних куточків України та Європи. Серед них — художники з Миколаєва, Первомайська, Южноукраїнська, Черкас, Одеси, Полтави, Чернівців, Кривого Рогу, а також Регенсбурга (Німеччина).

Заступник начальника управління культури, національностей та релігій Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Бойченко. Фото: МикВісті

У свою ж чергу голова правління Миколаївської обласної організації Національної спілки художників України Дмитро Артим наголосив, що однією з головних умов конкурсу стала добровільна передача творів переможців на постійне зберігання до Миколаївського обласного художнього музею імені Василя Верещагіна. Зазначимо, що для Ольги Артим ця «Козацька Атлантида» стала вже четвертою роботою, увіковіченою в стінах обласного художнього музею.

голова правління Миколаївської обласної організації Національної спілки художників України Дмитро Артим. Фото: МикВісті

У Миколаєві музею Верещагіна передали триптих «Козацька Атлантида», присвячений трагедії на Каховській ГЕС. Фото: МикВісті У Миколаєві музею Верещагіна передали триптих «Козацька Атлантида», присвячений трагедії на Каховській ГЕС. Фото: МикВісті

Одна з відвідувачок, Наталія Комарницька — колишня працівниця соціальної сфери. Вона зазначила, що давно співпрацює з музеєм. За словами жінки, головною метою сьогоднішнього візиту на презентацію для неї стало бажання зафільмувати подію, аби поділитися частинкою культурного життя з її підопічними, які вже, на жаль, не можуть фізично відвідувати музеї, але дуже за ними сумують.

Наталія Комарницька . Фото: МикВісті

— Обожнюю нашу спілку художників і Ольгу Артим. У неї зазвичай жіночі портрети, квіти, така кольорова тематика. А це — більш сердечна робота. Мені дуже кортіло побачити, як вона це зробила, що вклала. Я дуже задоволена, що сиділа поруч, чула її голос, як вона розповідала, що було для неї важко. Я дуже рада, що вона перемогла й отримала премію, — поділилася Наталія.

Вона також переконана, що краса врятує світ, а мистецтво допоможе подолати ті важкі умови, в яких нині живе кожен миколаївець через війну.

Нагадаємо, раніше «МикВісті» писали, що депутати Миколаївської міської ради планують звернутися до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів із вимогою підвищити заробітну плату працівникам культури.