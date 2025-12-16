У Миколаєві на державній «Зорі»-«Машпроект» другий місяць не платять зарплату

Будівля підприємства «Зоря»-«Машпроект». Фото з відкритих джерел

Працівники державного стратегічного оборонного підприємства «Зоря»-«Машпроект» у Миколаєві, яке входить до сфери управління концерну «Укроборонпром», вже другий місяць не отримують зарплату.

«МикВісті» поспілкувалися з працівником підприємства, який побажав залишитися анонімним.

За його словами, у листопаді працівникам виплатили лише 25% від авансу, а заробітну плату за місяць вони так і не отримали. У грудні ситуація не змінилася.

— У листопаді дали 25% від суми авансу, тобто аванс повністю не виплатили. Зарплату за листопад ми не отримали, уже пішов грудень. Ну, аванс за грудень має бути десь в кінці тижня, але його не буде. Керівництво пояснює, що рік був провальний, не виконування контракту, обстріли. Обіцяють щось виплатити перед Новим роком, але я не знаю, як воно буде, — розповів нам працівник «Зоря»-«Машпроект».

Він додає, що на підприємстві працюють родини, де і чоловік, і дружина залежать від цієї зарплати.

— Я розумію, що ситуація тяжка, але люди повинні за щось жити. У мене грошей немає, друзі допомагають. Ніякої впевненості у завтрашньому дні, — додає чоловік.

Зазначимо, що 9 грудня на підприємстві зібралися працівники та керівництво, наша редакція отримала повний запис цієї розмови. Під час зустрічі тимчасово виконуючий обов’язки директора ДП «Зоря»-«Машпроект» Олексій Цимбал визнав, що ситуація складна, і сказав, що підприємство чекає на гроші.

— Хочеться бути дуже Дідом Морозом, який роздає зарплату, роздає тепло, дає обіцянки і ще й виконує. Я розумію, що не маю на це права — я повинен бути чесним перед колективом. Ситуація в нас така: ми чекаємо грошей. Гроші в першу чергу підуть на виплату зарплат. Частину нам все одно доведеться витратити на газ і електроенергію, бо отримувати зарплату, але не мати можливості працювати та виробляти продукцію, неможливо — у січні чи лютому ми просто зупинимося. Тому я беру на себе розподіл коштів, виходячи з потреб, — сказав Олексій Цимбал.

Нагадаємо, Укроборонпром тримає в таємниці результати конкурсного відбору кандидатів на посаду директора миколаївського держпідприємства «Зоря»-«Машпроект», який пройшов майже три місяці тому, а саме 25 вересня, а також не призначає нового керівника.

Розкрадання на «Зорі»

«Зоря»-«Машпроект», архівне фото: МикВісті

Нагадаємо, у вересні 2023 року НАБУ і САП повідомили про підозру чотирьом ексгендиректорам заводу «Зоря»-«Машпроект» і одному підприємцю у заволодінні 1,32 млрд гривень. Слідство встановило, що керівництво заводу «Зоря»-«Машпроект», яке експортувало продукцію власного виробництва за кордон, організувало схему заволодіння коштами держпідприємства. Для цього з компанією-нерезидентом уклали низку агентських угод, за якими вона нібито мала надавати послуги з пошуку та проведення переговорів з потенційними покупцями продукції держпідприємства щодо укладання з ними відповідних зовнішньоекономічних контрактів.

У січні 2024 року колишньому генеральному директору державного підприємства «Науково-виробничий комплекс газотурбобудування «Зоря»-«Машпроект» Костянтину Картошкіну зменшили розмір застави на 1 мільйон гривень.

У травні 2024 року апеляційна палата Вищого антикорупційного суду вдруге залишила без задоволення скаргу на повідомлення про підозру, оголошену колишньому генеральному директору державного підприємства «Науково-виробничий комплекс газотурбобудування «Зоря»-«Машпроект» Андрію Хоменку.

Миколаївець відсудив у «Зорі» ₴1 млн після звільнення

Нагадаємо, співробітник працював на підприємстві з 2010 року, з 2018 року перебував на посаді начальника цеху. З червня 2022 року не отримував заробітну плату та був недопущений до робочого місця без пояснення причин. Він дізнався, що наказом від 20 травня 2022 року підприємство призупинило дію його трудового договору на підставі статті 13 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану».

На суді позивач стверджував, що не отримував повідомлення про призупинення трудового договору, адже підприємство продовжувало свою діяльність, а його посада не була скорочена. Таким чином, він вважав призупинення трудового договору незаконним та вимагав його скасування, а також виплати заробітної плати за період з червня 2022 року.

У результаті з підприємства «Зоря»-«Машпроект» стягнуть середній заробіток за час вимушеного прогулу у розмірі 1,2 мільйонів гривень.