Миколаївець відсудив у «Зорі» ₴1 млн після звільнення

Будівля підприємства «Зоря»-«Машпроект». Фото з відкритих джерел

Ленінський районний суд Миколаєва визнав недійсним наказ АТ «Науково-виробничий комплекс газотурбобудування «Зоря»-«Машпроект» про призупинення трудового договору. З підприємства стягнуть середній заробіток за час вимушеного прогулу у розмірі 1,2 мільйонів гривень.

Про це йдеться у рішенні суду від 12 листопада 2024 року, пишуть «МикВісті».

Згідно матеріалів справи, співробітник працював на підприємстві з 2010 року, з 2018 року перебував на посаді начальника цеху. З червня 2022 року не отримував заробітну плату та був недопущений до робочого місця без пояснення причин. Він дізнався, що наказом від 20 травня 2022 року підприємство призупинило дію його трудового договору на підставі статті 13 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану».

На суді позивач стверджував, що не отримував повідомлення про призупинення трудового договору, адже підприємство продовжувало свою діяльність, а його посада не була скорочена. Таким чином, він вважав призупинення трудового договору незаконним та вимагав його скасування, а також виплати заробітної плати за період з червня 2022 року.

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— 13 грудня 2023 позивач надіслав службову записку для отримання відповідних розʼяснень щодо організації робочого процесу та вказівок і розпоряджень йому як начальнику цеху для виконання покладених на нього обов`язків. На службову записку, відповідач у відповіді навів власні тлумачення Закону України «Про звернення громадян», а також внутрішнього документа підприємства щодо стандартів діловодства та вказав, що йому, як роботодавцю не має з чим розпорядженням чи іншим актом ознайомлювати свого працівника, у якого в підпорядкуванні знаходяться робочі цеху щодо організації роботи цього підрозділу у 2023 році. Жодних актів щодо організації робочого процесу та інших актів, які стосуються роботи працівників виробничого цеху №110 підприємство не приймало. Отже, трудові відносини між позивачем та відповідачем продовжуються, наказів та/або розпоряджень на зміну умов трудового договору з позивачем не прийнято, відповідач не зупиняв свою діяльність, залучає працівників до виконання робіт на підприємстві, організовує роботу підприємства. Отже, відповідач порушує умови трудового договору та законодавства про працю стосовно позивача, не допускаючи його на роботу без будь-яких підстав, прийняття відповідних рішень, не повідомляє свого працівника про статус трудових відносин з ним, не виплачує заробітну плату, — йдеться у тексті рішення суду.

Крім того, суд називає наказ про призупинення дії трудового договору «спірним», адже в ньому не зазначено підстави та причини, які слугували такому зупиненню. Жодних послань на вплив воєнного стану, обставини, які призвели до прийняття такого рішення, умов неможливості забезпечити роботу позивачеві або потенційно будь-кому іншому в даному наказі немає.

Водночас «Зоря»-«Машпроект» просила у позові відмовити. На підприємстві зазначили, що з 28 лютого по 20 травня 2022 року співробітник перебував у теробороні Товариства, хоча й отримував зарплату за відпрацьований час.

При цьому, вони стверджують, що 20 травня начальник дослідного виробництва в усній формі попередив про призупинення з ним дії трудового договору з 23 травня, що підтверджується письмовими поясненнями. «Зоря» наголошує, що позивач був обізнаний про призупинення трудового договору, про що свідчить, що останній не виходив на роботу та не звертався до відповідача.

Однак суд встановив, що відповідач не надав доказів належного повідомлення позивача про призупинення трудового договору та не довів наявності умов, які б унеможливлювали виконання позивачем своїх трудових обов'язків.

Суд дійшов висновку, що призупинення трудового договору було здійснено з порушенням законодавства та стягнув з відповідача на користь позивача невиплачені кошти за період з 1 червня 2022 року по дату прийняття рішення.

Скриншот з рішення суду

Адвокат у справі та керівник компанії «Оперативна юридична допомога» Максим Коваль пояснив, що наразі велика кількість роботодавців, користуючись статтею закону «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» почали скорочувати своїх працівників без законних на те підстав.

— 15 березня 2022 року був прийнятий закон про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану. У зв'язку з тим, що деякі території були окуповані, деякі території були під бойовими діями, треба було вирішити питання взаємовідносин між роботодавцем і працівником. В цьому законі є стаття 13 про призупинення дії трудового договору. Тобто коли виникають обставини, де не можуть виконуватись обовʼязки, передбачені трудовим договором, тоді зупиняється його дія, людина не звільняється, але вона не виконує свої обов'язки, не приходить на роботу, а їй роботодавець не нараховує зарплату. Після того, як воєнний стан буде припинений, то людина може приступити до своїх обовʼязків. Роботодавці, особливо державні, побачили цей закон і на його основі почали позбуватися людей. На «Зорі» деяким працівникам призупинили дію договору: не треба платити, значить людей немає. Позивачу не надавали наказу на руки, не пропускали на територію підприємства. Коли ми подали в суд, «Зоря» сама цей наказ скасувала. Але що робити людині, яка два роки не могла прийти на роботу, не отримувала гроші? Нам вдалось скасувати цей наказ і стягнути з «Зорі» за час змушеного прогулу зарплатню, — розповів Максим Коваль.

При цьому, як каже адвокат, це не єдина ситуація, коли роботодавці порушують права процедури та права працівників у період воєнного стану. Зокрема це стосується і «Зорі»-«Машпроект».

— Не всі, з ким призупинили дію договору, звертаються до адвокатів, до суду. Люди вважають, що це тяжко, довго. І на «Зорі», наприклад, я знаю, що йшла мова про сотні людей, з ким призупинило дію договору, — додав він.

Нагадаємо, у травні 2024 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду вдруге залишила без задоволення скаргу на повідомлення про підозру, оголошену колишньому генеральному директору державного підприємства «Науково-виробничий комплекс газотурбобудування «Зоря»-«Машпроект» Андрію Хоменку.