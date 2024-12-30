Миколаївський суддя Кокорєв виправдався, чому відпустив нападника на тренера Корчинського: «Двоє чоловіків зʼясовували стосунки»

Суддя Ленінського районного суду Вʼячеслав Кокорєв. Фото: «МикВісті»

Суддя Ленінського районного суду Вʼячеслав Кокорєв пояснив, чому суду так і не вдалось встановити вини нападника на всесвітньо відомого тренера Сергія Корчинського. Свій вирок він виправдав тим, що на місці загиблого міг опинитись підсудний.

Про це він сказав, звернувшись до дружини Сергія Корчинського Тетяни, після того, як озвучив вирок, пишуть «МикВісті».

Суддя висловив їй свої співчуття у звʼязку із втратою чоловіка через отриману травму. Водночас він попросив жінку бути більш обʼєктивною, адже у даному інциденті на місці її чоловіка міг опинитись і підсудний Карен Саркісян.

— Я вам співчуваю, це перше. Але жоден свідок, якого ми допитали, не бачили моменту падіння вашого чоловіка і не бачили умов, які передували такому. Оскільки жоден свідок і інші докази не підтверджують причину падіння і момент падіння, суд керувався тими доказами, які є. Фактично це слідчий експеримент, проведений з обвинуваченим і свідком Рагульчим. Але вона не бачила момент падіння, а бачила початок інциденту. Тому суд перейшов зі статті 121 перекваліфікував на необережне тяжке тілесне ушкодження. Коли двоє чоловіків зʼясовують стосунки, це завжди може привести до травм і того, і іншого. Могло статись з точністю до навпаки, подумайте про це. Сьогодні тут міг бути ваш чоловік, — звернувся до дружини Корчинського Вʼячеслав Кокорєв.

Кокорєв віддав текст ухваленого вироку Саркісяну. Фото: «МикВісті»

Із озвученим у залі вироком і виправданнями Тетяна Корчинська не погодилась і заперечила судді.

— Він тренер з боксу. Людей на вулицях він не бив, — відповіла Тетяна Корчинська. — Дивіться на ситуацію обʼєктивно. Матеріали і свідки кажуть, що ваш чоловік вийшов з машини, — сказав суддя. — Його витягнули звідти, — заперечила Корчинська. — Ми допитали всіх свідків. Основний свідок, який бачила початок, каже що він вийшов сам. По-друге, якщо ми керуємось тим, що ваш чоловік вийшов і нічого не робив, то вони б 8 метрів не переміщувались, вони лишалися б на місці біля машини. Якби Саркісян почав бить його біля машини, він лишався б на місці. Це моя логіка, як я оцінюю ситуацію, — сказав у відповідь Кокорєв.

Нагадаємо, що у пʼятницю, 27 грудня, після 4 років розгляду справи Ленінський районний суд відпустив Карена Саркісяна, не визнавши винним у нанесенні тяжкої черепно-мозкової травми відомому тренеру з боксу Сергію Корчинському.

Під час процес суд перекваліфікував дії Саркісяна зі статті 121 на вчинення кримінального проступку, передбаченого частино 2 статті 125, та кримінального правопорушення за статтею 128. Але від відбування покарання його звільнено у звʼязку із закінченням строків давності справи.

Хто такий Сергій Корчинський?

Сергій Корчинський був тренером національної збірної України на Олімпіаді-2008 у Пекіні. У жовтні 2013 року Сергій Корчинський був визнаний найкращим тренером Всесвітньої серії боксу (WSB). Працювати у WSB він почав ще 2010 року. Вихованцем Сергія Корчинського є один із найкращих світових боксерів Сергій Дерев'янченко.

Сергій Корчинський на чемпіонаті в Казахстані. Фото: з соціальних мереж

Ще навесні 2014 року в інтерв'ю «НикВести» він розповідав, як разом із Сергієм Дерев'янченко та казахським клубом «Астана Арланс» вони в перший же рік стали володарем Кубка Всесвітньої боксерської серії.

У березні 2018 року Корчинський був одним із організаторів Міжнародного турніру з боксу пам'яті 68 десантників, який традиційно проходив у Миколаєві.

Однак його життя змінилося після того, як увечері 13 квітня 2018 року в ході конфлікту з Кареном Саркісяном він отримав черепно-мозкову травму, внаслідок чого впав у кому.

Нападник через два роки 26 березня 2020 року самостійно прибув до відділу поліції, де був заарештований. До цього він перебував на території Криму.

У липні того ж року Ленінський районний суд Миколаєва змінив запобіжний захід обвинуваченому в нападі на заслуженого тренера України Сергія Корчинського з домашнього арешту на особисте зобов'язання.

На засіданні у 2021 році Саркісян виступив у суді, де озвучив власну версію і заявив, що йому погрожували. Слухання справи тривало 4 роки. Під час крайнього засідання 21 грудня пройшли судові дебати. Сторона обвинувачення просила суд призначити обвинуваченому Карену Саркісяну 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, 29 вересня 2022 року стало відомо, що заслужений тренер України, миколаївець Сергій Корчинський помер у віці 59 років.