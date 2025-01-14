Ленінський, Жовтневий та Южноукраїнський суди можуть перейменувати: в Раду внесли законопроєкт

Ленінський районний суд Миколаєва. Архівне фото: «МикВісті»

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №12351 про перейменування 103 українських загальних судів. Серед них три суди в Миколаєві та Миколаївській області.



Про це йдеться в повідомленні Ради судів України.



Ініціатором законопроєкту виступив голова Комітету правової політики Денис Маслов. Він зокрема зазначив, що пропозиції щодо перейменування викладено з урахуванням проведених консультацій із Радою суддів України, місцевими та апеляційними судами відповідних областей.

Цей законопроєкт стосується судів Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, а також судів Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Запорізької, Київської, Кіровоградської, Луганської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Харківської, Херсонської, Черкаської, Чернівецької та Чернігівської областей.

У Миколаєві та області пропонують перейменувати наступні суди:

Ленінський районний суд міста Миколаєва на Інгульський районний суд міста Миколаєва;

Жовтневий районний суд на Вітовський районний суд;

Южноукраїнський міський суд на Південноукраїнський міський суд.

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Як відомо, у березні 2023 року депутати Миколаївської міської ради згідно з відповідним проєктом рішення мали звернутися до Державної судової адміністрації України з проханням перейменувати Ленінський районний суд міста Миколаєва на Інгульський районний суд відповідно до назви району міста.

У червні 2024 року під час засідання сесії Миколаївської міськради депутати запропонували звернутися до Володимира Зеленського з проханням ініціювати проведення консультацій Вищою радою правосуддя щодо перейменування судів, які носять радянські та російські назви.

Пізніше в Офісі Президента України дали відповідь на звернення миколаївських депутатів щодо перейменування Ленінського районного суду. Там зазначили, що ані президент, ані парламент не мають для цього конституційних повноважень.

Окрім того, у Первомайську на Миколаївщині працює суд, який не відповідає вимогам Закону про мову. Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь звернувся до Володимира Зеленського та Верховної ради України для вирішення цього питання.

Після чого начальник Первомайської районної військової адміністрації Сергій Саковський заявив, що назву місцевого міського суду змінять, після того, як Верховна рада перейменує Первомайськ.