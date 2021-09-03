Карен Саркисян и его адвокат

Ленинский районный суд Николаева продлил Карену Саркисяну, который обвиняется в нападении на заслуженного тренера Украины Сергея Корчинского, меру пресечения в виде личного обязательства.

Такое решение было принято в среду, 1 сентября, пишут НикВести.

В частности, прокурор ходатайствовал о продлении обвиняемому Карену Саркисяну меры пресечения в виде личного обязательства сроком на 60 суток, однако адвокат подозреваемого просил суд отказать в данном ходатайстве, поскольку его подзащитный не влияет на свидетелей и не скрывается от суда.

В результате, судья Вячеслав Кокорев принял решение продлить обвиняемому личное обязательство на 60 суток.

Отметим, что мера пресечения в виде личного обязательства обязывает обвиняемого:

прибывать по каждому вызову в Ленинский районный суд Николаева;

не отлучаться без разрешения суда за пределы Николаевской области;

сообщать суду об изменении своего места жительства или регистрации, а также места работы;

воздерживаться от общения с потерпевшим и свидетелями в данном уголовном деле.

Напомним, вечером 13 апреля 2018 года в ходе конфликта с неизвестным получил черепно-мозговую травму николаевский тренер по боксу Сергей Корчинский, в результате чего впал в кому.

Спустя два года, 26 марта 2020 года, обвиняемый Карен Саркисян сам прибыл в Ингульский отдел полиции, после чего его арестовали. Предварительно установлено, что нападающий все это время находился на территории Крыма и Российской Федерации.

Позже стало известно, что Ленинский районный суд Николаева изменил меру пресечения обвиняемому в нападении на Сергея Корчинского с домашнего ареста на личное обязательство.

В августе 2020 года Ленинский районный суд Николаева приступил к рассмотрению дела о нападении на Сергея Корчинского, а спустя месяц, в суде состоялось слушание свидетелей.

В ноябре прошлого года в суде состоялось слушание еще одного свидетеля. После чего суд продлил меру пресечения обвиняемому Карену Саркисяну.

Спустя месяц в суде в качестве свидетеля также заслушали воспитанника Сергея Корчинского – Алексея Григоровича. После чего суд снова продлил меру пресечения в виде личного обязательства обвиняемому.

В январе 2021 года суд Николаева заслушал ещё двоих человек, ставших свидетелями нападения на заслуженного тренера Украины Сергея Корчинского, а в начале февраля в суде заслушали свидетеля по видеоконференции.

В июле 2021 года Карен Саркисян выступил в суде, где озвучил собственную версию произошедшего и заявил, что ему угрожали. Он просил суд изменить правовую квалификацию действий его подзащитного с части 1 статьи 121 «Умышленное тяжкое телесное повреждение» на статью 128 «Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение».